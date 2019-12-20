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Около 900 юных талантов из Крыма посетили пятую юбилейную «Сенаторскую елку»

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Около 900 юных талантов из Крыма посетили пятую юбилейную «Сенаторскую елку»

В преддверии Нового 2020 года около 900 самых одаренных и талантливых юных жителей Крыма съехались со всех уголков полуострова на традиционную «Сенаторскую елку». Мероприятие проходит под патронатом члена Совета Федерации, сенатора от Крыма Ольги Ковитиди.

Около 900 юных талантов из Крыма посетили пятую юбилейную «Сенаторскую елку»

В числе приглашенных победители и призеры всероссийских, региональных, муниципальных конкурсов — интеллектуальных, спортивных и творческих, а также олимпиад и соревнований. Ребят ждали подарки, новогоднее театрализованное представление, конкурсы и призы. По результатам учебного года юные крымчане, показавшие лучшие научные и учебные достижения, получат возможность пройти вступительные испытания для обучения в классическом пансионе МГУ им. М. В. Ломоносова.

В преддверии Нового года одаренные юные крымчане посетили мероприятие, проходящее под патронатом Ольги Ковитиди

Как рассказала Федеральному агентству новостей инициатор проекта, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, «Сенаторская елка» — это новогодний праздник, на который приглашены крымские отличники и отличницы, умники и умницы.

«Это добрая традиция дает возможность талантливым юным крымчанам быть узнанными и признанными. В числе призеров предыдущих лет проекта «Сенаторская елка» — восемь крымчан, которые учатся, либо уже закончили обучение в Москве — в классическом пансионе МГУ имени Ломоносова», — отметила парламентарий.

Около 900 юных талантов из Крыма посетили пятую юбилейную «Сенаторскую елку»

«Сенаторская елка» зажигает свои огни для самых талантливых и одаренных ребят республики уже пятый юбилейный раз, рассказала сенатор от Крыма.

«Мы радуем всех сладкими призами и персональными подарками. Около 900 ребят в этом году посетили «Сенаторскую елку», и каждый получил свой подарок! Это признание того, что наши отличники и отличницы, умницы и умнички, самые талантливые дети, заслуживают внимания и подарков в День рождения Деда Мороза!» — подчеркнула Ольга Ковитиди.

Около 900 юных талантов из Крыма посетили пятую юбилейную «Сенаторскую елку»

В 2020 году по результатам учебного года, с учетом личных достижений и итогового тестирования в классическом пансионе МГУ, еще нескольким юным крымчанам будет предоставлена возможность обучения в Москве.

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