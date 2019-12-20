Около 900 юных талантов из Крыма посетили пятую юбилейную «Сенаторскую елку»

В преддверии Нового 2020 года около 900 самых одаренных и талантливых юных жителей Крыма съехались со всех уголков полуострова на традиционную «Сенаторскую елку». Мероприятие проходит под патронатом члена Совета Федерации, сенатора от Крыма Ольги Ковитиди.

В числе приглашенных победители и призеры всероссийских, региональных, муниципальных конкурсов — интеллектуальных, спортивных и творческих, а также олимпиад и соревнований. Ребят ждали подарки, новогоднее театрализованное представление, конкурсы и призы. По результатам учебного года юные крымчане, показавшие лучшие научные и учебные достижения, получат возможность пройти вступительные испытания для обучения в классическом пансионе МГУ им. М. В. Ломоносова.

Как рассказала Федеральному агентству новостей инициатор проекта, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, «Сенаторская елка» — это новогодний праздник, на который приглашены крымские отличники и отличницы, умники и умницы.

«Это добрая традиция дает возможность талантливым юным крымчанам быть узнанными и признанными. В числе призеров предыдущих лет проекта «Сенаторская елка» — восемь крымчан, которые учатся, либо уже закончили обучение в Москве — в классическом пансионе МГУ имени Ломоносова», — отметила парламентарий.

«Сенаторская елка» зажигает свои огни для самых талантливых и одаренных ребят республики уже пятый юбилейный раз, рассказала сенатор от Крыма.

«Мы радуем всех сладкими призами и персональными подарками. Около 900 ребят в этом году посетили «Сенаторскую елку», и каждый получил свой подарок! Это признание того, что наши отличники и отличницы, умницы и умнички, самые талантливые дети, заслуживают внимания и подарков в День рождения Деда Мороза!» — подчеркнула Ольга Ковитиди.

В 2020 году по результатам учебного года, с учетом личных достижений и итогового тестирования в классическом пансионе МГУ, еще нескольким юным крымчанам будет предоставлена возможность обучения в Москве.