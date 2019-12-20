Супруг британской королевы принц Филипп попал в больницу

Лондон, 20 декабря. Супруг британской королевы Елизаветы II, 98-летний принц Филипп доставлен в больницу. Информацию об этом подтвердили в Букингемском дворце.

В настоящее время герцог Эдинбургский находится в лондонском госпитале Короля Эдварда VII. По данным местной газеты Independent, с Филиппом все в порядке. Госпитализация была плановой для профилактики имеющегося у принца заболевания. Ожидается, что уже через несколько дней его выпишут, пишет «Газета.ру»

Напомним, от официальных дел королевской семьи Филипп отошел в 2017 году. Периодически он участвует в публичных мероприятиях, но в основном проводит время в Сандрингемском дворце в Норфолке. Как отмечает телеканал RT, герцог Эдинбургский долгое время водил автомобиль и сдать свои водительские права решил только в феврале этого года после «тщательных раздумий» над аварией, в которую он попал в январе.