В МИД заявили, что у России нет желания присоединяться к G7

Москва, 20 декабря. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у России нет желания возвращаться к формату G8.

Дипломат отметил, что периодически в экспертном сообществе обсуждаются сигналы от лидеров стран G7 о возможном возвращении России. При этом никого не волнует вопрос о том, хочет ли Россия возвращаться к этому формату.

«Меня это очень веселит, потому что это из той же серии, как «без меня меня женили». Никто не спросил, хотим ли мы возвращаться в «семерку». Желание это начало притупляться задолго до того, как «семерка» вышла из российского председательства в 2014 году. А потом оно исчезло напрочь», — пояснил Рябков.

Он также добавил, что G7 является в большей мере статусным объединением, характер деятельности которого вызывает массу вопросов. Именно поэтому Россия не стремиться возвращаться к этому формату. По его словам, Москва фокусируется на других форматах, которые действительно позволяют решать серьезные вопросы.

«У нас совершенно нет не просто стремления вернуться туда, но даже, по большому счету, вникать в то, какого рода предусловия возвращения России в «семерку» эта группа стран или хотя бы некоторые из них формулируют», — отметил Рябков.

Россия входила в G8 до 2014 года. После воссоединения Крыма с Россией лидеры объединения отказались от участия в саммите G8, который должен был состояться в Сочи.

Позднее президент США Дональд Трамп и другие лидеры G7 неоднократно заявляли о необходимости восстановления членства России и возобновления работы этой группы в формате G8.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проводились и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».