Орешкин назвал проблемные темы на переговорах Путина и Лукашенко

Санкт-Петербург, 20 декабря. Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал самые проблемные темы, поднятые на переговорах президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые мешают интеграции двух стран.

По его словам, в первую очередь речь идет о вопросах, имеющих отношение к нефти, газу и налогам.

«У нас сейчас осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности. Это три группы вопросов, которые осталось решить, чтобы финализировать все дорожные карты», — отметил Орешкин.

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что Россия и Белоруссия уже согласовали все вопросы, касающиеся сельского хозяйства, связи, таможни и регулирования алкогольного рынка.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко уже встречались в начале декабря в Сочи, чтобы обсудить вопросы интеграции двух стран в рамках создания Союзного государства России и Белоруссии.

Союзное государство представляет собой надгосударственное образование, которое предполагает создание общего политического, экономического, юридического и таможенного пространства. Государственным секретарем Союзного государства является бывший полпред президента РФ Григорий Рапота, председателем Высшего государственного совета — Александр Лукашенко, а председателем Совета министров — Дмитрий Медведев.