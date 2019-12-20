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Автомобили таможенников могут оснастить спецсигналами

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Автомобили таможенников могут оснастить спецсигналами

Москва, 20 декабря. Автомобили таможенников могут оснастить «мигалками» и сиренами. Проект указа президента РФ, предлагающий оснастить транспортные средства устройствами для подачи спецсигналов, был разработан Минфином России и размещен на портале проектов нормативных актов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что сотрудники таможенных органов имеют право останавливать автомобили для проверки соблюдения норм международного права в сфере таможенного регулирования и российского законодательства. Проверить могут товары и документы на них. Мобильные группы таможенных органов используют в своей работе мобильные комплексы, оборудованные техническими средствами контроля на базе транспортных средств повышенной проходимости (ТСПП).

Как отмечается в пояснительной записке к проекту указа, анализ правоприменительной практики показал, что для оперативного использования мобильных комплексов требуется нанести на ТСПП специальные цветографические схемы, которые позволят идентифицировать их как принадлежащих таможенным органам. Также указывается необходимость оснастить ТСПП устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

Источник: РИА Новости
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