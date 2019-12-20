Алибасов считает Новый год отличным способом заработать

Москва, 20 декабря. Основатель музыкальной группы «На-На» Бари Алибасов считает Новый год отличным способом для заработка денег.

Продюсер признался, что начал зарабатывать на празднике, когда ему было всего три года. Как вспоминает артист, мать нарядила его в блестящий костюм, сшитый из ее единственного платья, и поставила на стул.

«Я заработал – мне Дед Мороз дал кулечек конфет», — рассказал продюсер в беседе с «ПолитЭкспертом».

Новый год остается для Алибасова не праздником, а насыщенным рабочим днем. Он признался, что для него Новый год в первую очередь «заработки».

Артист уверен, что не существует определенной традиции отмечать Новый год, поскольку все люди разные, и каждому комфортно встречать новый год по-своему. Склонные к веселью будут искать компании и отмечать праздник оживленно, а те, кто по психотипу настроен провести праздник спокойно, будет «гулять» в одиночку.

72-летний продюсер, говоря о своих предпочтениях, сообщил, что любит отмечать новогодний праздник в одиночестве. По его мнению, иногда лучше встретить грядущий год наедине со своими мыслями. При этом, как считает артист, во многом атмосфера праздника зависит от того, кто в этот вечер будет рядом.