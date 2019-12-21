Онищенко рассказал, сколько «чистого» алкоголя выпивает в год россиянин, и чем это грозит

Разрешить продавать на стадионах пиво во время проведения футбольных матчей — давно обсуждаемая инициатива. В середине декабря соответствующий законопроект, предложенный депутатами от фракции ЛДПР, прошел первое чтение в нижней палате парламента. Комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи дал положительный отзыв на законопроект, предлагая вырученные от продаж деньги пустить на развитие детско-юношеского спорта. Ко второму чтению планируется серьезно скорректировать закон, возможно, внеся в него поправки о преференциях отечественным производителям пенного напитка.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко не голосовал за этот законопроект. В связи обсуждением этой темы парламентарий поделился в авторский колонке для Федерального агентства новостей своими размышлениями о необходимости сбережения здоровья нации.

Слишком дорогая цена. Колонка Геннадия Онищенко

Целеполагания, которые определены для нашей страны на текущий политический цикл, предусматривают особое внимание к вопросам, связанным со сбережением здоровья наших граждан. Поэтому так важно максимально сокращать количество факторов, напрямую влияющих на здоровье. Речь идет о такой реально устранимой причине смерти, как курение табака, и о таком факторе, способствующем увеличению смертности, как алкоголизация. Эти принципы провозглашены в принятых в нашей стране антиалкогольной и антитабачной концепциях.

Да, мы объективно отмечаем успехи этой политики: алкоголизация населения и употребление табака в нашей стране имеют тенденцию к снижению. За этим — огромный труд медиков и всей системы профилактики, которая сегодня главный локомотив позитивных изменений в этой области.

Среди тех, кто в некоторой степени содействует уменьшению смертности от алкоголя в нашей стране, в том числе ответственные производители и продавцы легальной алкогольной продукции, которые строго следуют законодательству в этой области. Сегодня торговые сети относительно дисциплинированно соблюдают ограничения при продаже алкоголя по возрасту, территориальные, временные и так далее. Более или менее налажен контроль качества алкогольной продукции, ставятся заслоны контрафактному алкоголю и нелегальному обороту спиртных напитков. Это отрадные итоги года.

Тем не менее уровень алкоголизации нашего населения остается очень высоким.

Да, согласно статистике, на рубеже веков в 2000 году у нас ситуация была гораздо хуже. Пятый раздел МКБ-10 (Международная классификация болезней десятого пересмотра) описывает психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психотропных веществ, в первую очередь алкоголя, плюс синдром зависимости от алкоголя (то есть алкоголизм). Так вот, согласно этой классификации, в 2000 году на территории РФ алкоголизм фиксировался у 188738 человек в год.

Сейчас показатели значительно лучше, особенно, начиная с 2010 года, когда в нашей стране стали действовать меры по сокращению употребления алкоголя. Тем не менее в 2018 году количество впервые зарегистрированных алкоголиков составило 75789 тысяч человек. Это огромное число.

Мы с вами должны помнить, что сегодня в России на душу населения (включая глубоких стариков и грудных младенцев) приходится 12 литров так называемого «чистого» (безводного) алкоголя. При этом нужно понимать, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), критическая цифра — восемь литров «чистого» алкоголя на душу населения в год. Если показатель выше, это напрямую угрожает генофонду нации.

Показателя в восемь литров «чистого» алкоголя на душу населения в год мы — по нашим очень амбициозным планам — мы должны достичь к 2024 году. Задумайтесь: если мы достигнем желаемого, то только-только доберемся до критической черты, которая является пограничной для генофонда нации.

Сегодня, согласно данным Росстата, общее число больных алкоголизмом, включая алкогольные психозы, составляет в России 1 млн 300 тысяч человек. Это 1,5% всего населения страны! Слишком дорогую цену мы с вами платим за эту пагубную привычку!

Конечно, географически эта пагуба распространена в нашей стране по-разному. Самыми неблагополучными являются Дальневосточный округ, Якутия, Хабаровский край, Магаданская область, Чукотка. Если говорить о Центральной России, очень настораживающие показатели по Брянской и Орловской областям, где уровень алкоголизма почти вдвое выше, чем в среднем по стране.

Москва выглядит лучше, но все равно 23,1 алкоголика на 100 тысяч населения — это тоже очень высокий показатель, в том числе по сравнению со второй столицей — Санкт-Петербургом, где ситуация заметно лучше.

Так что картина везде разная, но за каждой цифрой — настоящие человеческие трагедии. На этом фоне фиксируемое в нашей стране снижение потребления алкоголя — это очень хорошая тенденция, которую нужно всячески укреплять и поддерживать.

Поэтому меня серьезно тревожат не соответствующие этой тенденции усилия некоторых структур, ответственных за здоровье и здоровый образ жизни, которые, на мой взгляд, должны находиться в авангарде пропаганды здорового образа жизни. Все эти сомнительные идеи расширить рекламное время для алкогольной продукции, разрешить продавать алкоголь на массовых мероприятиях, сопротивление повышению возраста, с которого разрешается покупать спиртное, не способствуют сбережению здоровья населения.

Кроме того, меня крайне тревожит, когда люди, считающиеся моральными авторитетами, буквально бахвалятся своими вредными привычками, бездумно публично заявляя о якобы «безвредности» для них употребления алкоголя и табака. Тут должны срабатывать в первую очередь этические ограничения, а это происходит далеко не у всех. На подобные заявления из уст публичных людей, политиков, чиновников, на мой взгляд, должно быть наложено табу.

И я абсолютно уверен, что наметившаяся легализация продажи алкогольных напитков на массовых мероприятиях должна быть остановлена, считаю, что подобные решения не способствуют сбережению здоровья нации. Массовые мероприятия, в том числе спортивные, не должны проводиться при спонсорской поддержке производителей алкогольной и табачной продукции, это понимают уже во многих странах. Считаю, что это нужно остановить.