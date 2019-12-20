«РосЯма» и «РосЖКХ» подвели Навального под новый штраф

Москва, 20 декабря. Так называемый «Фонд борьбы с коррупцией», являющийся иностранным агентом, могут снова оштрафовать на несколько миллионов рублей. Под санкции одиозного блогера Алексея Навального подвели проекты «РосЯма» и «РосЖКХ».

Причиной стало нарушение закона об иноагентах. Дело в том, что сам ФБК существует на деньги западных спонсоров, за что был внесен в реестр иностранных агентов еще в октябре этого года. Однако руководители ФБК не посчитали нужным указать, что два проекта «фонда» «РосЯма» и «РосЖКХ» также финансируются из-за рубежа и выполняют функции иностранных агентов.

Напомним, минувшей осенью в ФБК прошли обыски. Правоохранители изъяли документы о переводах крупных сумм на счет организации из США и Европы. На эти деньги ФБК кропал свои псевдорасследования про российских чиновников, неугодных западным спонсорам. Как уточняет издание «Политика сегодня», часть денег поступала на биткоин-кошельки Навального накануне выхода очередного видеоролика, а вторая часть — сразу после публикации.

Помимо этого СК РФ возбудил уголовное дело по факту отмывания денег Навальным и его соратниками по ФБК. Следователи установили, что с 2016 года сотрудники «фонда» получали деньги (происхождение которых весьма сомнительно), но чтобы скрыть это, переводили их частями на свои банковские карты. После этого средства под видом пожертвований переводились на официальный счет ФБК. Аналогичным образом действуют преступные группировки, когда хотят «легализовать черный нал».

Отметим, что под закон об иноагентах теперь подпадают и физические лица, которые получают из-за рубежа финансирование, либо распространяют материалы СМИ-иноагента. Таковой, к примеру, является юрист ФБК Любовь Соболь. Она пыталась стать депутатом Мосгордумы, но были снята с выборов за многочисленные нарушения. Свою избирательную кампанию она тоже вела на иностранные «донаты». Кроме того, Соболь тиражирует информацию СМИ-иноагентов, а также получает зарплату в организации-иноагенте. Тот факт, что она пока не понесла ответственность за это, связан только с тем, что новые поправки вступили в силу только 2 декабря, а факты «помощи» иностранным пропагандистам были выявлены значительно раньше.