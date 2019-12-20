«Ирландец» может стать последним фильмом Скорсезе

Лос-Анджелес, 20 декабря. Вышедший на Netflix «Ирландец» может стать последним фильмом Мартина Скорсезе. Об этом признался сам кинематографист, отвечая на вопрос о творческих планах.

«Не знаю, сколько еще я смогу сделать. Возможно, это все. Последний фильм», — отметил он в разговоре с британской газетой The Guardian.

Комментируя свое сотрудничество с Netflix, Скорсезе добавил, что его главная задача состояла в том, чтобы доделать картину и «понять, как в новом мире будут смотреть фильмы».

Отметим, что многие студии отказывались браться за съемки «Ирландца», поскольку Скорсезе хотел использовать в фильме дорогостоящую технологию компьютерного омоложения актеров. Лента охватывает большие периоды времени, поэтому немолодые уже Аль Пачино, Роберт Де Ниро и Джо Пеши должны были предстать перед зрителями как в образе юнцов, так и в образе пожилых людей. Брать похожих молодых актеров и привлекать гримеров Скорсезе отказался, поэтому бюджет картины сильно вырос.

В итоге взяться за проект согласился телеканал Netflix (на данный момент «Ирландец» — самый дорогой фильм, вышедший на стриминговом сервисе). Однако это создало некоторые проблемы. Скорсезе хочет выставить свой фильм на «Оскар», а для этого он должен выйти в прокат, что невозможно, учитывая эксклюзивные права Netflix на показ. В качестве компромисса было достигнуто решение осуществить ограниченный показ ленты в нескольких кинотеатрах, чтобы удовлетворить требования Американской киноакадемии.

Отметим, что «Ирландец» является криминальной драмой, как и большинство предыдущих работ Скорсезе. Режиссер сделал себе имя, сняв такие признанные шедевры, как «Славные парни», «Таксист», «Король комедии», «Отступники», «Банды Нью-Йорка», «Остров проклятых» и «Молчание».