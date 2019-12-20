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Сестра Фриске нагрубила журналистам из-за вопроса о критике со стороны Пригожина

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Сестра Фриске нагрубила журналистам из-за вопроса о критике со стороны Пригожина

Москва, 20 декабря. Наталья Фриске, сестра покойной певицы Жанны Фриске, в грубой форме ответила журналистам, которые попросили артистку прокомментировать критику, прозвучавшую в ее адрес со стороны музыкального продюсера Иосифа Пригожина.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Наталья Фриске полностью изменила свой имидж, скопировав образ покойной сестры, и презентовала свою новую песню на одной из вечеринок. Продолжить карьеру певицы она решила после долгого перерыва. Иосиф Пригожин скептически оценил деятельность Натальи Фриске и заявил, что ей не удастся заменить сестру.

Журналисты обратились к артистке с просьбой прокомментировать заявление продюсера, однако та нагрубила сотрудникам прессы, услышав вопрос.

«Может, мне побриться налысо или еще что-то сделать, чтобы я не была похожа на сестру? Может, нос сломать или челюсть, чтобы вы все от меня отвалили?» — заявила Фриске в комментарии Nation News.

Напомним, Наталья Фриске пела в составе группы «Блестящие» после ухода ее сестры из шоу-бизнеса. Позднее она прекратила свою творческую деятельность.

Жанна Фриске скончалась в 2015 году. Проблемы со здоровьем у певицы начались еще до рождения ребенка, однако это не заставило ее передумать стать матерью. После рождения сына врачи диагностировали у артистки неоперабельную опухоль мозга. На протяжении двух лет Жанна Фриске боролась с онкологическим заболеванием, однако победить его ей так и не удалось.

Источник: Nation News
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