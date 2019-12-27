«Семимильными шагами в РФ» — в ДНР и ЛНР подвели итоги 2019 года

Уходящий год стал для Донецкой и Луганской народных республик еще одним годом войны и лишений. По некоторым оценкам, с начала января по 25 декабря 2019 года на территории ДНР и ЛНР погибли 344 ополченца. И не будем забывать, что реальные данные и по погибшим, и по раненым всегда в случае локальных конфликтов оказываются выше тех, которые просачиваются в СМИ.

Достаточно открыть ежедневные сводки в соцсетях, например, в паблике ВК «Donbass Media Group Горловка (Дивизион «Корса»)» или официальные сводки представительства ДНР в СЦКК, чтобы понять — война продолжается, несмотря на все «перемирия», а обстрелы дончан со стороны Украины происходят ежедневно.

Экономическая ситуация также по-прежнему остается тяжелой. Блокада со стороны Украины, непризнанность в сочетании с упадком, вызванным почти 30 годами украинской государственности — все это, безусловно, сказывается на положении жителей ДНР и ЛНР. Несмотря на то, что местные власти при поддержке России предпринимают серьезные меры для нормализации жизни граждан, назвать ее легкой, мягко говоря, нельзя.

Событием 2019 года для жителей народных республик, безусловно, стал указ президента России о выдаче жителям ДНР и ЛНР паспортов РФ по упрощенной процедуре. К 26 декабря 2019 года только в одной ДНР россиянами стали почти 55 тысяч человек. Об этом в режиме реального времени сообщает специально запущенный счетчик. А еще Донецк и Луганск будут встречать Новый год под российскими флагами.

Донбасс держится и надеется на скорое окончание войны. А еще держит путь в Россию. Об этом Федеральному агентству новостей рассказали наши собеседники — политики и простые жители, подводившие итоги уходящего года вместе с ФАН.

Депутат Народного совета ДНР, заместитель председателя правления Союза писателей ДНР Владислав Русанов признался, что для него самым знаковым событием 2019 года стал указ Владимира Владимировича Путина о выдаче по упрощенной схеме паспортов России гражданам республики.

«Это самое важное, — уверен он. — Это показывает, что наше движение, наш курс — Россия. И Россия поддерживает и разделяет эти идеи. Что же касается экономики, то год, безусловно, был сложный, хотя, мы, конечно, находили пути повышения зарплат бюджетникам и пенсий. На будущий год также запланировано повышение и пенсий, и зарплат бюджетникам. В военном плане год был переменчивый… Несмотря на то, что мы возлагали надежды на Зеленского, он абсолютно не оправдал никаких надежд: стреляют не меньше, убивают не меньше».

По словам собеседника ФАН, планы на грядущий год обозначил недавно глава ДНР Денис Пушилин.

«На 2020 год у нас есть четкая задача, определенная главой республики, которую он в своем послании донес до парламента 20 декабря, — сообщил Русанов. Это работа над улучшением качества жизни, повышением зарплаты, наполнением бюджета, и, соответственно, принятие законов, которые будут способствовать тому, чтобы предпринимателям было выгоднее делать отчисления, чем скрывать свои доходы».

Кроме этого, необходимо принять ряд социально значимых законов: о статусе ветеранов, в том числе ветеранов ополчения, который определит льготы для них, — добавил Русанов.

«Приняли Гражданский кодекс, есть большое желание принять Трудовой кодекс, а также ряд поправок к законам. Это задачи, стоящие перед Народным советом ДНР и в целом перед республикой. И, безусловно, наиважнейшей задачей является продолжение интеграции с Россией».

Что же касается Союза Писателей, то, как рассказал Владислав Русанов, на повестке дня стоит регистрация организации как творческого союза.

«Этим летом глава республики принял соответствующее постановление и временный порядок регистрации творческих союзов, — сообщил он. — Мы подготовили пакет документов и, если удачно пройдем все юридические перипетии, то СП ДНР сможет претендовать на поддержку государства хотя бы в плане оплаты коммунальных услуг или каких-то льгот по оплате. Это позволит нам высвободить часть взносов на издание сборников, альманахов. Это поможет Союзу Писателей работать и развиваться!

Депутат Народного совета ДНР заявил, что это пока главная задача для СП ДНР.

«Если она будет решена, то все у нас будет лучше. Если не будет решена, то будем как-то барахтаться. Будем стараться работать, но в худших условиях. Я думаю, получится все: документы уже собраны и переданы в министерство юстиции», — уверен Русанов.

По мнению представителя ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководителя рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР, депутата Народного Совета ЛНР Ольги Кобцевой, 2019 год, прежде всего, стал очередным годом становления Луганской Народной Республики как государства.

«На встрече с представителями различных международных миссий мы говорим, что вопрос признания ЛНР — это уже их проблема: международного сообщества, а не республики. Чем дольше нас не признают, тем больше мы становимся на ноги, развиваемся и делаем экономические достижения — начинаем развивать свою промышленность», — отметила она.

По ее словам, уходящий год ознаменовался тем, что главой республики было заявлено об очередном повышении заработных плат и пенсий. «Это тоже немаловажный фактор. Да, пусть процент небольшой, но это большое достижение республики в рамках своего становления, развития и оказания помощи всему населению», — уверена Кобцева.

Она также подчеркнула, что в 2019 году было очень много положительных моментов на международном уровне.

«Конечно, очень многое зависит от украинской стороны, но я надеюсь, что до конца года все-таки произойдет долгожданное освобождение людей, — сказала она. — Со своей стороны мы подтвердили готовность. Мы согласились на видеоконференцию и разговаривали в Минске. Мы готовы пойти на компромиссы. Но если в «нормандском формате» было принято решение поменять всех установленных на всех установленных, то именно по этой формуле мы и должны провести освобождение людей. На «нормандской встрече» также были приняты решения об открытии пунктов пропуска, разведении сил и средств и много других политических моментов. Но пока политическая воля со стороны Украины в этом направлении не проявилась».

Собеседница ФАН вместе с другими гражданами ЛНР надеется, что все проблемы, которые усложняли жизнь населения республики, останутся в уходящем, 2019 году.

«Уходящий год знаменателен тем, что было сделано очень много положительных шагов для населения, для подрастающего поколения. Были приняты социальные программы, — рассказала Кобцева. — Много было предложено программ по работе с молодежью. Развивается система образования. В 2019 году у нас уже два ВУЗа — педагогический и медицинский — получили аккредитация в РФ. Кроме того, в этом году граждане ЛНР могли получить российские паспорта. Скажем так: мы семимильными шагами идем в Россию и становимся на ноги как государство».

При этом, по ее мнению, главное, чтобы наступил мир.

«Мы возлагали и на этот год, и на следующий год возлагаем надежды на то, чтобы прекратилась война. Чтобы на Украине появился светлый разум, а в Верховной раде уже произошла положительная динамика. Мы надеемся, что в будущем году эта тенденция укрепится, и наконец-то перестанут гибнуть мирные люди и наши ребята, которые пошли защищать родную землю в рядах Народной милиции. Главное — чтобы был мир. А все остальное мы сделаем собственными руками», — подытожила в завершение беседы с ФАН Ольга Кобцева.

Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай считает, что итоги, которые мы подводим сейчас — промежуточные. При этом за 2019 год ситуация в регионе существенно не поменялась.

«Итоги можно подвести всегда, — заявил он. — Но это будут, как вы понимаете, итоги промежуточные и совсем не окончательные. За 2019 год существенного ничего не произошло. Существенно ничего не изменилось. Ну разве что по сравнению с 2017 и 2018 годами несколько возросла интенсивность обстрелов со стороны противника, то есть — Украины».

Говоря о переговорах, глава СДД отметил, что они пока ни на что не влияют.

«Оценка переговоров: никак, — отметил он. — Они могли быть, их могло бы и не быть. Сотрясение воздуха пока продолжается. Это необходимая часть истории, в которой приходится принимать участие и России, и республикам Донбасса. Но никаких существенных результатов эти переговоры не имели, кроме того, что сам факт переговоров был. Я вас уверяю, и в следующем году будут встречаться! Я делаю предсказание в стиле Игоря Стрелкова, причем оно 100% сбудется, в отличие от его предсказаний — еще будут переговоры, в разных форматах».

Что же касается грядущего года, то здесь собеседник ФАН был предельно откровенен.

«На 2020 год возлагать надежды стоит, — убежден он. — Я надеюсь, что Зеленский и Коломойский провалятся туда, куда им положено провалиться — в ад! И они окажутся в аду! И тогда ситуация сразу станет легче. Ну, мы же можем допустить такое стечение обстоятельств. В принципе, это было бы закономерно. Если им компанию составит отставной президент, господин Порошенко, я считаю, что это будет очень даже справедливо».

Также Федеральное агентство новостей пообщалось с двумя жителями республик — журналистом, пережившим украинский плен, и его донецким коллегой.

«Для меня 2019 год ознаменовался возвращением надежды на то, что война на Донбассе не будет вечной, — заявил луганский журналист, переживший плен, бывший ополченец Юрий Ковальчук. — Разумеется, речь идет о российских паспортах. Как ни крути, но это свет в конце туннеля. Еще год назад не было даже этого... Порадовало повышение зарплат бюджетникам и госслужащим. В любом случае, какие-то положительные сдвиги все-таки есть. Хотя количество людей, упивающихся обсуждением того, как в республиках все плохо и как мы тут все скоро по миру пойдем, удивляет. Ну, что поделаешь — пускай ноют. Я вот лично помню, что у нас было еще несколько лет назад и вижу, что творится на Украине. Понимаю, что в ДНР жизнь понемногу налаживается».

Житель ДНР, журналист Геннадий Жиляков полагает, что в уходящем году было немало интересных, и даже знаковых для Донбасса событий.

«Как по мне, главное, что жители нашего региона получили возможность стать гражданами РФ, — признался он ФАН. — Уже у многих моих друзей и знакомых российские паспорта. Я еще не получил, но тоже на пути к этому. Думаю, будет здорово не чувствовать себя в России иностранцем, не заполнять миграционную карточку на въезде, не писать унизительное «Украина», обозначая гражданство. Вообще в 2019 году мы стали ближе к России, и это радует. Даже на главной площади Донецка висит российский флаг. Надеюсь, что в следующем году ситуация разрешится в нашу пользу. Как и все жители Донбасса, жду завершения войны, но не хочу мира любой ценой. Это должна быть именно победа. В идеале — бескровная, политическая, но победа, а не капитуляция, которой добивается от нас Киев».

Федеральное агентство новостей поздравляет жителей Донецкой и Луганской народных республик с наступающим Новым, 2020-ым годом и искренне желает мира многострадальной героической Новороссии.