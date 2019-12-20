Пушков обвинил Турчинова в невежестве после слов об «истинно русских болотах»

Москва, 20 декабря. Член Совета Федерации Алексей Пушков обвинил бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова в невежестве после его высказывания об «истинно русских болотах».

Пушков заметил, что украинский политик «не стесняется своего невежества».

«Если исконно русские земли — это Подмосковье, то украинские это Диканька с окружающими хуторами», — заявил российский сенатор в своем Twitter.

Пушков также добавил, что «Турчинов не только агрессивен, но и не шибко умен».

«Он слышал о Новгороде, Пскове, Твери?» — недоумевает российский парламентарий.

По его словам, Киев в старину не был украинским городом, поскольку Украины тогда не было как таковой.

Ранее Турчинов заявил, что большинство территорий присоединено к России «с помощью крови, насилия и предательства». Он считает, что, если эти земли отделить от России, то у страны якобы останутся только «исконно русские болота» размером с Московскую область.

Ранее Пушков высмеял позицию министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко по «красным линиям» в вопросе по Донбассу. Украинский дипломат осудил российскую сторону за непринятие принципиальных позиций Киева в вопросе урегулирования конфликта. Российский сенатор в ответ заявил, что украинские власти «провели «красную линию» между собой и Донбассом», сообщало Федеральное агентство новостей.