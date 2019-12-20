Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Следующее заседание ЕАЭС состоится в мае 2020 года в Минске

71
0 Оставить комментарий

Следующее заседание ЕАЭС состоится в мае 2020 года в МинскеСанкт-Петербург, 20 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следующее заседание лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) состоится в мае 2020 года в Минске. Об этом белорусский лидер сообщил в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

«Председательство (в ЕАЭС — Прим. ФАН) переходит к Белоруссии, я хочу вас пригласить в мае месяце в Минск для проведения очередного заседания нашей комиссии», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии прибыл в Санкт-Петербург 20 декабря для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Перед заседанием президент России Владимир Путин провел встречу с Александром Лукашенко. Лидеры двух стран обсудили пути дальнейшей интеграции РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства. В свою очередь Лукашенко отметил колоссальный прогресс в развитии двусторонних отношений между Минском и Москвой.

Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров