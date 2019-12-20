Следующее заседание ЕАЭС состоится в мае 2020 года в Минске

Санкт-Петербург, 20 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следующее заседание лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) состоится в мае 2020 года в Минске. Об этом белорусский лидер сообщил в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

«Председательство (в ЕАЭС — Прим. ФАН) переходит к Белоруссии, я хочу вас пригласить в мае месяце в Минск для проведения очередного заседания нашей комиссии», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии прибыл в Санкт-Петербург 20 декабря для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Перед заседанием президент России Владимир Путин провел встречу с Александром Лукашенко. Лидеры двух стран обсудили пути дальнейшей интеграции РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства. В свою очередь Лукашенко отметил колоссальный прогресс в развитии двусторонних отношений между Минском и Москвой.