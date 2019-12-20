Глава МИД ФРГ заявил о расхождении позиций Киева и Берлина по «Северному потоку — 2»

Берлин, 20 декабря. Позиции Германии и Украины по реализации проекта «Северный поток — 2» расходятся, заявил немецкий министр иностранных дел Хайко Маас на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Вадимом Пристайко.

«Для вас не станет сюрпризом, что по этому вопросу у нас разные оценки», — сказал немецкий министр, добавив, что Германия заинтересована в продолжении транзита газа через Украину после ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ также сообщил, что Берлин выступает против экстерриториального действия санкций США.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух веток газопровода, которые пройдут от российского побережья до Германии через Балтийское море. Против реализации проекта выступают Украина, США и некоторые западные страны. Вашингтон хочет поставлять в Европу свой сниженный природный газ, который в разы дороже российского, а Киев боится потерять деньги от транзита голубого топлива.

В Германии неоднократно заявляли, что поддерживают «Северный поток — 2», поскольку нуждаются в больших объемах газа в связи с переходом на альтернативные источники энергии. В то же время немецкие чиновники не раз говорили, что хотят сохранить транзит газа через Украину.

На этой неделе американский сенат проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 млрд долларов, куда включены, в частности, санкции против «Северного потока — 2». Теперь документ должен подписать глава США Дональд Трамп, который ранее заявлял о готовности это сделать.