В ответе Киева на слова Путина об исконно русских землях увидели страх перед правдой

В МИД Украины отреагировали на слова президента России Владимира Путина об исконно русских землях обвинением в «нарушении ее территориальной целостности». В этих заявлениях украинской стороны присутствует страх перед исторической правдой. Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей высказал пресс-секретарь Всемирного русского народного собора, политолог Юрий Кот.

Напомним, Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 19 декабря заявил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар назвал слова российского лидера «выдумкой», которые якобы не соответствуют исторической реальности.

«Никакой нарратив Путина и никакие его выдумки не будут работать для нас, более того, давайте обратимся к истории. Кто кому принадлежал? Когда в свое время Москва была подчинена Киеву, так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях», — подчеркнул замглавы МИД Украины.

Свою позицию касательно высказывания президента России озвучил бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Он считает, что если от России отделить земли, которые, по его мнению, присоединили «с помощью крови, насилия, предательства и лжи», то останутся «исконно русские болота» размером с Московскую область.

Как отмечает Юрий Кот, подобные заявления со стороны Киева не повлияют на историческую правду, которая была вскользь озвучена российским президентом.

«Все думающие люди прекрасно понимают, что мы один русский народ и земли тоже русские. Они были где-то завоеваны или сформированы нашими предками за тысячелетнюю историю существования нашего общего государства. А подобные заявления со стороны Турчинова и Боднара больше похожи на слона в виде истории. В этих заявлениях чувствуется их [Турчинова и Боднара] неполноценность, «нищебродность» и страх перед исторической правдой. Рано или поздно они канут в Лету, и тем не менее русские земли все равно соберутся и будут вместе. Хочет этого Турчинов или нет, народы будут объединяться», — рассказал Кот.

Украинцам следует читать правильные книги по истории и использовать эту ситуацию для того, чтобы вспомнить, кто они есть на самом деле, считает политолог.

«Сегодня напасть вновь пришла на украинскую землю. Пройдет время, и мы [украинцы] справимся с этой бедой. Хочется посоветовать украинцам, которые видят поведение своей власти, просто делать выводы и вспомнить, чему их учили в школьных учебниках истории», — пояснил эксперт.

Кот обращает внимание, что Украина всегда процветала, когда была частью русской цивилизации, а когда к ней приходили западные страны, появлялась «беда».

«Все равно это произойдет, и мы [украинцы и русские] будем вместе. Но мы [украинцы] сами же своим нежеланием видеть правду оттягиваем этот процесс, и тем самым, усугубляем собственное положение», — добавил собеседник ФАН.

Ранее в ходе большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года Владимир Путин рассказал об авторе так называемой украинской идентичности. Российский президент считает, это был польский исследователь, ученый и писатель граф Потоцкий, живший в конце XVIII — начале XIX веков. Политолог и интеллектуал Анатолий Вассерман поддержал Путина и сообщил, что поляки усиленно распространяли информацию об якобы отдельном украинском этносе. Он убежден, что украинская нация — выдумка польских шляхтичей.