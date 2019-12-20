Украинские власти в срочном порядке закрывают все казино

Киев, 20 декабря. Киевские власти объявили о закрытии всех игорных заведений в стране до 16.00 20 декабря.

Как сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков, все казино прекратят свою работу 20 декабря в соответствии с постановлением правительства. Действие документа, по его словам, касается всех игровых клубов, лотерей и игральных заведений.

«Требую от Нацполиции до 16 часов (17:00 мск) 20 декабря в соответствии с постановлением правительства прекратить функционирование игорных заведений», — заявил Аваков на селекторном совещании.

Он также уточнил, что принять меры поручено и Фискальной службе.

По словам министра, в будущем сфера игорного бизнеса будет регулироваться новым законом, который сейчас рассматривается в Верховной раде.

По данным «Известий», в ночь на 20 декабря органы правопорядка уже остановили деятельность более 150 игорных заведений и изъяли оборудование на 46 млн гривен.

В сентябре Федеральное агентство новостей сообщало о том, что правительство Украины одобрило легализацию игорного бизнеса. Согласно законопроекту, азартные игры будут проводиться только на территории отелей. Помимо этого, такие услуги будут оказываться на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам.

Зеленский убежден, что легализация игорной деятельности будет «стимулировать развитие туристического кластера у Черного моря».