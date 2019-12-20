Путин заявил, что стратегия ЕАЭС почти выработана

Санкт-Петербург, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ближайшее время согласовать стратегию развития организации, которая уже почти полностью выработана. Об этом он заявил на саммите ЕАЭС, который проходит в настоящее время в Петербурге.

Путин отметил, что между странами союза до сих пор остаются вопросы по снятию взаимных ограничений, однако они решаются.

«Мы с вами постепенно двигаемся в направлении снятия этих ограничений по мере готовности наших стран к тем или иным шагам. У нас должна быть в ближайшее время выработана, собственно, уже почти выработана, и согласована в окончательном виде стратегия развития», — пояснил президент.

Российский лидер также заострил внимание на вопросе выбора руководства Высшего евразийского экономического совета. Согласно ранее достигнутой договоренности, комиссию должны поочередно возглавлять представители стран-членов союза. В этот раз исполнительный орган ЕАЭС возглавит представитель Белоруссии.

В пятницу в Петербурге стартовал саммит ЕАЭС, в котором принял участие Путин. В рамках встречи планируется рассмотреть вопросы деятельности союза, а также поставить задачи по углублению сотрудничества между странами-членами и развитию единого рынка. Напомним, что организация была создана в январе 2015 года. В нее вошли Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.