Лубянский стрелок пошел по стопам коллеги-убийцы из британской G4S

Евгений Манюров, устроивший 19 февраля перестрелку в центре Москвы, долгое время работал в российском подразделении британской транснациональной военно-охранной компании G4S, за которой тянется длинный шлейф скандалов. Это удалось выяснить Федеральному агентству новостей в ходе собственного расследования.

Пожалуй, самым громким из скандалов, связанных с G4S, стал теракт в американском городе Орландо 12 июня 2016 года, совершенный действующим сотрудником этой компании Омаром Матином, — от его рук тогда погибло 49 человек.

По данным российских СМИ, 38-летний Манюров связал свою жизнь с работой в различных частных охранных предприятиях, в том числе в «ДСЛ-Евразия». По сведениям «Журналистской правды», убийца проработал там целых 10 лет: с 1999 по 2009 годы.

Поиск по названию «ДСЛ-Евразия» в базе данных российских компаний rusprofile.ru дает всего одну ссылку — на «Объединение «Союз независимых служб содействия коммерческой безопасности». Другое его название — «Объединение Служб Безопасности» (ОСБ).

ОСБ — это действующая организация, зарегистрированная еще в апреле 1995 года. Среди ее учредителей — целых десять юридических лиц, список которых возглавляет еще более интересное ООО «Джи 4 ЭС Центр», ныне также ликвидированное. В свою очередь, его учредителем является ныне действующее ООО «Джи 4 ЭС Евразия».

Управляющей компанией ООО «Джи 4 ЭС Евразия» числится санкт-петербургское ООО «Емерджинг Маркетс Груп Экаунтинг» («ЕМГ Экаунтинг»). Его генеральный директор — американец Томас Карнеги Стэнсмор, имеющий весьма пеструю биографию, а в учредителях указаны Людмила Стэнсмоур (фамилия записана именно так), Виктория Битти и Ольга Семенова.

«Джи 4 ЭС Евразия» в 2018 году формально состояло всего из одного сотрудника, зато учредителей имело трех, два из которых — британские компании. Первая из них называется «Джи 4 ЭС Дефенс Системз Евразия Лимитед», она зарегистрирована в 1997 году в Лондоне. Вторая контора еще более старая — она носит название «Джи 4 ЭС Риск Менеджмент Лимитед» и зарегистрирована в том же Лондоне в 1981 году.

Обе фирмы являются филиалами G4S plc — мультинациональной военно-охранной компании со штаб-квартирой в столице Великобритании. Имея более чем столетнюю историю, G4S считается ведущим в Европе и третьим в мире частным работодателем. Она насчитывает более 550 тысяч сотрудников и работает в 90 странах мира. Корпорация входит в список FTSE 100 и имеет листинг на Лондонской фондовой бирже.

Сам Манюров также подтверждал работу на британцев. На портале поиска работы HeadHunter.ru он, по некоторым данным, оставлял резюме, из которого следует, что как минимум с 2009 года являлся сотрудником группы частных охранных предприятий G4S Center. Там он отвечал, в том числе, за охрану информационного агентства Bloomberg и взаимодействовал с главным офисом в Лондоне.

Затем последовала недолговременная работа в неком ЧОП «Визао Секьюрити» по охране британской же нефтегазовой компании British Petroleum. Согласно резюме, на последнем месте работы Манюров отвечал за охрану военной миссии Объединенных Арабских Эмиратов в Москве.

Из этого можно сделать логичный вывод, что Манюров в течение долго времени мог находиться под пристальным вниманием западных, прежде всего британских спецслужб, связанных с G4S.

Перечень тех, кто пользовался и пользуется услугами G4S, велик и разнообразен. Компания выполняет государственные подряды Министерства внутренней безопасности США, обеспечивала (правда, со скандалами) безопасность Олимпийских игр-2012 в Лондоне, охраняла аэропорты «Хитроу», «Гатвик» и «Скипхол», до сих пор конвоирует осужденных по всему миру, тренирует охранные подразделения в Ираке и т. д.

Не удивительно и то, что эту британскую компанию сопровождает целый шлейф сомнительных «достижений» и откровенных скандалов: начиная с сотен случаев несправедливого заключения и издевательств над пленниками в ее «центрах задержания» и заканчивая… массовым убийством. Речь идет о «шутинге», учиненном в 2016 году действующим сотрудником G4S Омаром Матином в гей-клубе «Пульс» в американском городе Орландо, штат Флорида. Тогда в результате стрельбы пострадало 102 человека, из них 49 были убиты.

Напомним, накануне вечером у здания ФСБ России в центре Москвы Манюров открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Во время завязавшегося боя один сотрудник спецслужбы погиб и еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.

Нападавшего удалось оперативно ликвидировать. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ. Ведется следствие.