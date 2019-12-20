Богданов обсудил ситуацию в Ливии с послом Египта в Москве

Москва, 20 декабря. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов провел встречу с послом Египта в Москве Ихабом Насром. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что заместитель министра иностранных дел РФ принял египетского дипломата по его просьбе.

«В ходе беседы состоялось обсуждение актуальных вопросов ближневосточной повестки дня с упором на ситуацию в Ливии», — говорится в сообщении МИД РФ.

Также дипломаты обсудили практические аспекты укрепления дружественных отношений Москвы и Каира, включая поддержание активного политического диалога сторон по вопросам, которые представляют взаимный интерес.

Ранее власти Египта заявили, что Каир будет противостоять угрозам национальной безопасности и намерен поддержать Ливийскую национальную армию в борьбе с террористами так называемого Правительства национального согласия Ливии.

Напомним, в апреле 2019 года ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала новый этап антитеррористической операции «Аль-Карама». Она нацелена на освобождение северо-запада Ливии, в том числе столицы страны — города Триполи от террористов так называемого Правительства национального согласия. Неоднократно сообщалось, что в составе вооруженных группировок ПНС Ливии действуют боевики запрещенных в РФ организаций «Исламское государство»1, «Братья-мусульмане»1 и «Аль-Каида»1.

ЛНА под командованием Хафтара ведет борьбу с терроризмом с 2014 года. В результате действий армии удалось освободить большую часть восточных территорий страны от джихадистов.

Активизация исламистских группировок на территории этой страны африканского континента началась после событий 2011 года, в результате которых был свергнут и убит лидер Ливии Муаммар Каддафи.

1 Организация запрещена на территории РФ.