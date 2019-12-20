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Устроивший стрельбу в Москве не обращался к психиатру, несмотря на проблемы со здоровьем

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Устроивший стрельбу в Москве не обращался к психиатру, несмотря на проблемы со здоровьем

Москва, 20 декабря. Устроивший у здания ФСБ в центре Москвы стрельбу не обращался к психиатру, несмотря на проблемы со здоровьем, сообщил Федеральному агентству новостей источник.

По его словам, последний раз стрелок — предположительно, Евгений Манюров — брал справку из психдиспансера в конце ноября прошлого года для работы. Справку ему благополучно выдали, поскольку на учете он никогда не состоял.

«Несмотря на все свои болезни, он ни разу не обращался к психиатру и даже неврологу», — сказал собеседник.

Выяснилось, что в комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Подольский» стрелок не обращался и на учете там не стоял, также он не пользовался социальными гарантиями.

В четверг вечером неизвестный мужчина открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, в результате случившегося погиб один сотрудник спецслужбы, еще пятеро пострадали. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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