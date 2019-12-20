Врач раскрыла секрет похудения при медленном метаболизме

Москва, 20 декабря. Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден заявила, что особенности метаболизма могут стать причиной образования лишнего веса, однако есть способы похудеть даже при медленном обмене веществ.

Секрет, как не трудно догадаться, кроется в правильно подобранной диете. Людям, у которых процесс обмена веществ происходит слишком медленно, Лоуден советует включить в рацион ненасыщенные жирными кислотами продукты. К таким, в частности, относятся орехи и авокадо. Они усваиваются медленно. Организму требуется потратить больше энергии, чтобы их переварить, в результате чего метаболизм ускоряется.

Вторая хитрость — это белки, которые позволяют нарастить мышечную массу. Кроме того, необходимо следить за дефицитом калорий. Многие думают, что для похудения достаточно просто есть диетическую пищу. При недостатке калорий организм начинает сжигать мышцы, оставляя при этом жир. Лоуден рекомендует экономить порядка 250 калорий в день, чтобы эффективно избавляться от жира, пишет «Царьград».

Ранее ученые из университета Сан-Диего составили идеальный режим питания для людей, желающих сбросить вес. Они установили, что между ужином и завтраком человека должно пройти не менее 14 часов. Такой перерыв позволит улучшить самочувствие и сжечь лишние калории.

А чтобы быстро не набрать вес после похудения, специалисты рекомендуют есть сухофрукты вместо сладкого, заниматься спортом, употреблять белковую пищу и худеть не слишком быстро, чтобы организм привык к диете.