Лукашенко заявил о колоссальном прогрессе в сотрудничестве с Россией

Санкт-Петербург, 20 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко констатировал колоссальный прогресс в развитии двусторонних отношений между Минском и Москвой. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

По его словам, сотрудничество Белоруссии и России в различных областях достигло колоссального прогресса. Лукашенко также добавил, что белорусская сторона покупает в России не только сырье, но и комплектующие.

«На предприятиях в России, с которыми имеют контакты наши предприятия, производя финишную продукцию, работают более 10 миллионов россиян. Представьте, сколько людей завязаны на наш с вами товарооборот и совместную производственную кооперацию», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что создание Союзного государства является большим достижением, однако Минску и Москве еще есть над чем работать. Президент напомнил, что Россия и Белоруссия обладают Единой региональной системой ПВО, также единым пространством для работы спецслужб.

«У нас единая граница, таможня на западе. 110 миллионов тонн грузов перемещается сегодня с востока на запад и с запада на восток через Беларусь. Это работают единая таможня, граница», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что компания «Белоруснефть» принимает участие в проектах по добыче нефти в России, осуществляя широкое сотрудничество с российскими компаниями.

Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург 20 декабря для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Перед заседанием президент России Владимир Путин провел встречу с белорусским лидером.