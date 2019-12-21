Дамаск, 21 декабря. Боевики запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра1» возобновили нападения на юго-западные районы города Алеппо, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

По словам очевидцев, более 10 снарядов упали в районе Аль-Хамдания и жилищного комплекса «3000». В результате обстрелов пострадали четыре мирных жителя, все раненые были доставлены в больницу Аль-Рази для оказания экстренной медицинской помощи. Боевики также нанесли значительный материальный ущерб имуществу жителей Алеппо.

Один из снарядов приземлился прямо возле школы в районе Аль-Хамдания, что вынудило директора принять решение об отмене всех занятий до конца дня.

Глава управления образования Алеппо Ибрагим Мазо в комментарии ФАН заявил, что промежуточные экзамены, запланированные в четверг в ряде школ в районе Аль-Хамдания, будут отложены до следующей недели из-за снарядов, приземлившихся в этом районе.

Сирийская правительственная армия незамедлительно отреагировала на атаку, нанеся удары по местам, откуда велся обстрел, и точно поразив цели террористов.

В этом месяце сотрудникам Федерального агентства новостей удалось выяснить, что Вашингтон оказывал непосредственную помощь в формировании и поддержке запрещенного в России «Исламского государства»1. Кроме того, на нашем сайте появилась статья, посвященная деятельности либеральных СМИ, в частности, сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова, автора фейков про ЧВК «Вагнера», который работает на боевиков совместно с беглым олигархом Михаилом Ходорковским, активно помогающим поддерживать связь с джихадистами. В еще одной разоблачительной статье ФАН сообщается, что США организовали в нашей стране целую сеть СМИ, которые распространяют ложную информацию, полученную от сирийских боевиков.

ФАН также выпустил большой материал о реальных масштабах эффективной операции ВКС РФ против ИГ1 в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.