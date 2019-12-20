Врач рассказал, кому следует отказаться от шампанского и мандаринов на Новый год

Москва, 20 декабря. Шампанское, мандарины и красная икра давно стали обязательными атрибутами новогоднего стола для многих россиян. Заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского клинического научного центра столичного департамента здравоохранения Дмитрий Бордин рассказал, кому следует отказаться от этих символов праздника.

По словам врача, в новогодние праздники у людей часто возникает острый панкреатит. Приступ может спровоцировать употребление красной икры.

«Икра — это продукт достаточно жирный, поэтому обычно на него может реагировать билиарная система, желчный пузырь, особенно если есть желчнокаменная болезнь», — рассказал Бордин.

Гастроэнтеролог сообщил, что от мандаринов и шампанского стоит отказаться тем, кто страдает от рефлюксной болезни — газированный напиток и цитрус могут спровоцировать изжогу. Также шампанское нельзя пить тем, у кого есть функциональная диспепсия. Как пояснил Бордин, многие могут не знать, что у них есть такие заболевания. Если при употреблении игристого вина возникают боль и дискомфорт в желудке, то пить шампанское не следует.

Помимо этого, медик рассказал интернет-газете «Ридус», что в праздники у многих обостряется язвенная болезнь. Гастроэнтеролог призвал не переедать в новогоднюю ночь и постараться сохранить нормальный режим питания на каникулах.

«В новогоднюю ночь лучше уделить внимание близким и родным, а не переесть, а потом получить обострение хронического заболевания и провести ночь в скорой помощи и последующие дни в больнице», — заключил Бордин.

Ранее Роскачество проверило игристые вины отечественного производства. Эксперты протестировали 94 образца, пишет РИАМО. Проверку проходили вина, стоимостью до тысячи рублей за бутылку. В итоге 72% образцов получили высокие дегустационные баллы, сообщает «Газета.ру».