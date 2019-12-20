Врачи удалили проросшие в горле волосы у москвича

Москва, 20 декабря. Волосы выросли в гортани и трахее у 46-летнего москвича, столичные врачи удалили пациенту вросшие волосы, сообщили в пресс-службе московского департамента здравоохранения.

Мужчина обратился в институт оториноларингологии им. Л.Свержевского с жалобами на охриплость, дискомфорт в горле и кашель. Врачам удалось выяснить, что около девяти лет назад москвич перенес экстренную операцию, в ходе которой в его трахее было сделано отверстие для обеспечения дыхания.

После восстановления москвичу закрыли отверстие кожей, из которой спустя время стали прорастать волосы.

«Волосы распространялись на голосовой и вестибулярный отделы гортани, а часть волос находилась в трахее», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы столичного Минздрава.

Московские хирурги сделали мужчине электроэпиляцию, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Пациент отправился домой сразу после процедуры. Отмечается, что после контрольных обследований стало понятно, что электроэпиляцию больше не придется делать.