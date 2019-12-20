Донбасс сегодня: армию Киева косят инфекции, солдаты ВСУ массово сводят счеты с жизнью

Донбасс, 20 декабря. ВСУ ударили по ДНР из тяжелых минометов. В зоне ООС всплеск суицидов среди украинских военных. Передовые части ВСУ косят инфекции. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины подвергли обстрелам территории ЛНР и ДНР девять раз. По селу Донецкое в ЛНР произведено 15 выстрелов из боевой машины пехоты (БМП). В ДНР в зону обстрелов попали районы Донецкого и Мариупольского направлений обороны. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов, БМП, бронетранспортеров, стрелкового и снайперского оружия. Под обстрел снова попал район Донецкой фильтровальной станции, персонал которой был вынужден прятаться в укрытии. Всего украинская армия выпустила по республикам около 200 боеприпасов.

В Луганской области всплеск суицидов в рядах ВСУ

О нескольких самоубийствах военнослужащих в зоне ООС сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Показательно, что рядовые ВСУ рассматривают суицид как попытку избежать уголовной ответственности за кражу оружия и боеприпасов.

Так, силовик из 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ проходил одним из исполнителей организованной преступной группы, занимающейся подобными преступлениями. Факт его участия в разграблении военного имущества был установлен в ходе работы инвентаризационной комиссии. Проверку проводили представители оперативно-тактической группировки «Север» совместно с сотрудниками СБУ. Подозреваемый погиб.

Водитель-механик из 14-й механизированной бригады ВСУ пытался также совершить суицид, но остался жив. В ходе расследования чрезвычайного происшествия стало известно, что он был материально-ответственным лицом за сохранность трех боевых машин пехоты. В ходе мероприятий по выезду бригады в пункт постоянной дислокации оказалось, что две БМП были разграблены, а целые запчасти использовались для ремонта другой техники. Сослуживцы рассказали, что разукомплектовывать машины водителю дал указание командир роты, который обещал, что ответственность за это никто не понесет. Однако во время прибытия на железнодорожную станцию для погрузки техники командир отказался от своих слов и угрожал солдату проведением расследования с участием полиции за недостачу отсутствующих запчастей.

Солдат украинской армии кормят просроченными продуктами

Как рассказали в Народной милиции ДНР, разведкой получены данные о том, что в 92-ю механизированную бригаду ВСУ, дислоцирующуюся в Авдеевке, прибыла комиссия из генштаба ВСУ. Причиной приезда стали многочисленные обращения военнослужащих на горячую линию министерства обороны с жалобами на недостаточный уровень обеспечения продуктами.

Продовольственное обеспечение доставляется крайне редко, продукты просрочены, воду не привозят, в связи с чем она добывается из скважины. Силовики также пожаловались на недостаток горюче-смазочных материалов, которые разворовываются руководящим составом бригады. Более того, рядовых заставляли расписываться за получение ГСМ, которое реализовывалось якобы для улучшения условий проживания. В результате все заработанные на продаже топлива деньги уходили на личные нужды командиров.

В рядах ВСУ вспышка гепатита

В соединениях украинской армии, входящих в состав ОТГ «Север», фиксируется вспышка инфекционных заболеваний. С диагнозом «гепатит» в больницу попали 20 солдат из 14-й бригады ВСУ. Как сообщил источник из штаба бригады, все заболевшие помещены под карантин в одном из медучреждений Северодонецка Луганской области.