Рогозин рассказал, какие открытия были сделаны с помощью обсерватории «Спектр-РГ»

Москва, 20 декабря. Более 300 скоплений галактик и 10 тысяч активных ядер галактик удалось открыть с помощью российской космической обсерватории «Спектр-РГ». Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Обсерватория была запущена в июле 2019 года и к концу октября достигла рабочей точки в 1,5 миллиона километров от Земли. Рогозин рассказал, что с 12 декабря началась реализация основной научной программы «Спектр-РГ». Речь идет о сканировании небесной сферы.

«С учетом тестовых сеансов открыто более 300 скоплений галактик, более десяти тысяч активных ядер галактик, сверхмассивных черных дыр», — сказал Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

Обсерватория на протяжении четырех лет будет составлять карту Вселенной, фотографируя в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Планируется, что всего будет построено восемь карт: на каждую из них требуется по полгода. Наиболее точная карта, которая совместит в себе все восемь обзоров, будет завершена, предположительно, в 2025 году.

Ранее Рогозин рассказал о планах создания специального «лифта», который сможет доставлять к Луне коммерческие грузы. По его словам, затраты на Лунную программу должны частично окупиться за счет доставки коммерческих грузов из России и других стран, передает «Газета.Ru».