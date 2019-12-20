Эрдоган пригрозил США ответными санкциями

Анкара, 20 декабря. Турция предпримет ответные меры, если США введут санкции против «Турецкого потока». Об этом в пятницу заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Пусть делают шаги хоть по С-400, хоть по F-35 — эти вопросы закрыты. Сейчас они, не стесняясь, говорят, что будут применять санкции в связи с «Турецким потоком». Это насилие над нашим народом», — подчеркнул он.

Эрдоган подчеркнул, что турки — не тот народ, который можно «связать по рукам и ногам», поэтому в случае введения ограничений Анкара ответит Вашингтону контрсанкциями.

Напомним, что ранее Сенат США принял проект бюджета на 2020 год, который предусматривает расходы на санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Санкции, которые американские парламентарии хотят ввести в связи со строительством «Северного потока — 2» ранее уже раскритиковала канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила, что планируемые Америкой новые ограничительные меры серьезно осложняют переговоры с Украиной по вопросу транзита российского газа. А немецкий бизнес назвал действия США вмешательством в энергетическую политику Европы и нарушением правил свободной конкуренции.

Отметим также, что США уже вводили ограничение против Турции в связи с покупкой российских зенитно-ракетных систем С-400. Тогда Вашингтон заморозил поставку Анкаре американских истребителей F-35. Турция в свою очередь заявила о готовности закрытия для американцев военной базы «Инджирлик», которой в настоящее время пользуются ВВС США.