В России предложили провести тотальную перепись сим-карт

Москва, 20 декабря. Тотальную инвентаризацию сим-карт предложил провести в России депутат Госдумы Борис Чернышов. Так, по его мнению, можно решить проблему «серых» номеров.

Дело в том, что «серые» сим-карты активно используются злоумышленниками, а это таит в себе разные угрозы. К примеру, из-за этого законопослушный гражданин может даже не подозревать, что его данные используются в криминальных кругах и в итоге стать фигурантом уголовного дела по серьезной статье, хотя ничего плохого не делал.

Письмо с инициативой Чернышов уже направил на имя главы Роскомнадзора Александра Жарова. Для проверки сведений о числе зарегистрированных карт депутат предложил запустить федеральную платформу-агрегатор для физлиц и компаний, а также провести во всей России инвентаризацию выданных и действующих сим-карт. Правда, как именно можно провести перепись сим-карт, депутат не знает. На вопрос о том, как эта мера скажется на «сером» рынке, он также затруднился ответить.

«Это должно быть совместное движение как государства, так и бизнеса, ведь операторы получат более полное представление о том, кто является их абонентами», — сказал он в комментарии РБК.

По мнению депутата, траты на инвентаризацию можно возложить на операторов сотовой связи. Естественно, энтузиазма у последних это не вызвало. Проверке должны будут подвергнуться сотни миллионов сим-карт и это обернется огромными расходами. Речь идет о десятках миллиардах рублей, поэтому но инвестировать в такую платформу участники рынка не хотят.

Отметим, что за 11 месяцев 2019 года в России было изъято свыше 54 тысяч «серых» сим-карт.