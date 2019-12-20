В Госдуме посоветовали Эрдогану наказать США за санкции выходом Турции из НАТО

На санкции Соединенных Штатов против газотранспортного проекта «Турецкий поток» официальная Анкара ответит симметрично, введя против своего товарища по блоку НАТО собственные санкции. Об этом 20 декабря сказал журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из поездки в Малайзию. О том, как именно турецкий лидер может выполнить свою угрозу, Федеральному агентству новостей рассказал член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов.

«Выход Турции из НАТО — вот лучшая санкция, которую может ввести в отношении США ее президент, — уверен парламентарий. — В принципе, Эрдоган уже обещал американцам сделать это, и данное решение зреет со временем все сильнее. Действительно, он прав, называя подобные вещи «открытым вмешательством в дела Турции», однако для вашингтонской администрации это в порядке вещей. Она уже много десятилетий во многих странах и регионах мира использует как «мягкую», так и «жесткую» силу для того, чтобы заставлять правительства суверенных государств действовать в интересах США. Для них это в порядке вещей — «ящик Пандоры» давно открыт, и закрывать его американцы не будут».

Морозов также рассказал, зачем именно Соединенные Штаты методично злят своих товарищей по блоку НАТО, приобщившихся к российскому газу — ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель жестко отреагировала на новость о введении в отношении возглавляемого ею государства аналогичных санкций за «Северный поток — 2». Немецкое издание Bild даже назвало это «объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.

«Здесь есть две причины: первая — это желание «разрубить» экономические связи между Россией и европейскими государствами, включая Турцию, вторая — необходимость создания рынка сбыта для собственного сжиженного природного газа, который американцы хотят поставлять через Атлантику на танкерах. Танкеров, кстати, в нужном количестве нет, как нет и необходимых для этой цели портовых терминалов», — считает парламентарий.

По его словам, то, чем занимаются США — это недобросовестная конкуренция.

«Американцы умеют монетизировать свое политическое влияние, — уверен собеседник ФАН. — Они рассчитывают, что все еще контролируют как Турцию, так и все европейские государства, и поэтому позволяют себе общаться с ними языком ультиматумов. Что, в общем-то, недалеко от истины: США имеют серьезное влияние в мире за счет своей военной силы, доминирования в финансовой сфере и в СМИ. Недооценивать Штаты — это как минимум неосмотрительно».

Морозов считает, что и Германия, и Турция, безусловно, могут сопротивляться экономической агрессии своих заокеанских друзей, однако возможности у них для этого крайне ограничены — имея взаимные обязательства в блоке НАТО, они не могут открыто пойти против Америки.