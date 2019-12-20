Санкции США против «Северного потока — 2» выглядят странно, заявили в Берлине



Берлин, 20 декабря. Санкции США против газопровода «Северный поток — 2» раньше оправдывались «защитой Украины», но теперь выглядят еще более непонятно на фоне итогов газовых переговоров в Берлине, заявила журналистам заместитель официального представителя правительства Германии.

«Власти ФРГ отвергают «эту практику», которая затрагивает немецкие и европейские компании», — подчеркнула она.

Напомним, консультации делегаций России и Украины при участии Германии и Еврокомиссии прошли в Берлине 19 декабря. После их завершения вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам консультаций заявил, что достигнуто принципиальное соглашение по газу. Правда, пока оно еще не подписано, но это произойдет после того, как Москва и Киев его одобрят.

Отметим, что Россия неоднократно заявляла, что проект «Северный поток — 2» является абсолютно коммерческим и не имеет никакого отношения к политике, и не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в Евросоюз. Но, несмотря на это, против проекта выступает Киев из-за боязни потерять доходы от перегона топлива.

Против российского газопровода выступают и США. Такая позиция Вашингтона, по мнению экспертов, связана с тем, что Штаты просто хотят поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.