Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Около 20 краснокнижных сосен вырублено в Севастополе

560
0 Оставить комментарий

Около 20 краснокнижных сосен вырублено в Севастополе

Севастополь, 20 декабря. Два десятка краснокнижных сосен было вырублено на севере Севастополя. Деревья уничтожили на улице Бельбекской утром 17 декабря предположительно из-за строительства дачного дома.

По свидетельству очевидцев за вырубкой деревьев наблюдал сотрудник Росприроднадзора, который показал дачникам с соседних участков разрешение на проведение работ.

Как отмечают местные жители, сосны в этом районе играли берегоукрепительную роль, после их вырубки угроза оползня возросла, передает ForPost.

В севастопольском отделении Росприроднадзора отметили, что вырубка действительно проводилась на законных основаниях, но разрешение было выдано в центральном аппарате ведомства.

На данный момент местные журналисты пытаются выяснить, какими мотивами продиктовано решение о выдаче неоднозначного решения.

Нарушение природоохранного законодательства влечет за собой наказание, вплоть до реальных сроков заключения. Ранее «Газета.ру» сообщала о привлечении к ответственности в Приморском крае россиянина, который хранил в холодильнике труп амурской тигрицы. Животное, занесенное в Красную книгу, было убито выстрелом в голову. 

Житель села Амгу Тернейского района был осужден по статье 258.1 УК РФ «незаконное хранение особо ценного дикого животного, занесенного в Красную книгу России», поскольку следствию не удалось доказать причастность мужчины к убийству. За совершенное преступление мужчина проведет ближайшие пять лет и четыре месяца в местах лишения свободы.

 

Источник: ForPost
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров