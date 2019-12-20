Около 20 краснокнижных сосен вырублено в Севастополе

Севастополь, 20 декабря. Два десятка краснокнижных сосен было вырублено на севере Севастополя. Деревья уничтожили на улице Бельбекской утром 17 декабря предположительно из-за строительства дачного дома.

По свидетельству очевидцев за вырубкой деревьев наблюдал сотрудник Росприроднадзора, который показал дачникам с соседних участков разрешение на проведение работ.

Как отмечают местные жители, сосны в этом районе играли берегоукрепительную роль, после их вырубки угроза оползня возросла, передает ForPost.

В севастопольском отделении Росприроднадзора отметили, что вырубка действительно проводилась на законных основаниях, но разрешение было выдано в центральном аппарате ведомства.

На данный момент местные журналисты пытаются выяснить, какими мотивами продиктовано решение о выдаче неоднозначного решения.

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