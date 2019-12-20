Американский корабль Starliner впервые отправился к МКС с беспилотной миссией

Вашингтон, 20 декабря. Разработанный компанией Boeing американский космический корабль CST-100 Starliner впервые стартовал в беспилотном режиме с мыса Канаверал. Через сутки он должен состыковаться с МКС с помощью руки-манипулятора.

На борту корабля находится лишь манекен, оснащенный датчиками, который прозвали «Роузи-ракетчица». Это является шутливой отсылкой к «Клепальщице Роузи» — картине Нормана Роквелла 1943 года, которая попала на обложку журнала The Saturday Evening Post. На ней изображена мускулистая женщина в рабочем комбинезоне и защитных очках для сварки, которая делает перерыв на обед. Клепальщица Рози стала символом всех американских женщин, работающих в военной промышленности во время Второй мировой войны, пишет «Газета.ру».

Американское космическое агентство NASA планирует запустить Starliner с экипажем в середине следующего года. Предполагается, что первый полет совершат Санита Уильямс и Джош Кассада. Отметим, что в настоящее время Boeing и Space X работают над созданием американских космических кораблей, которые должны избавить NASA от необходимости каждый раз выкупать места в российских «Союзах».

Несмотря на эти планы, США все же рассматривают возможность бронирования мест в «Союзах» еще как минимум до сентября 2021 года, как следует из материалов, опубликованных на американском сайте госзакупок. Вероятнее всего, работа по созданию собственных кораблей продвигается медленнее, чем ожидалось.

Напомним, в 2011 году американскую многоразовую пилотируемую систему Space Shuttle вывели из эксплуатации. С того момента космонавтов на МКС доставляют только «Союзы». Для отправки своих астронавтов на станцию для США были разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon — компанией SpaceX и Starliner — компанией Boeing.