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Экономика

Встреча Путина с коллегами по ЕАЭС началась на саммите в Петербурге

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Встреча Путина с коллегами по ЕАЭС началась на саммите в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин принимает коллег по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) на саммите в Петербурге. Встреча лидеров пяти государств началась в зале Конституции Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина.

Как сообщили в пресс-службе президента РФ, в ходе саммита ЕАЭС будут рассмотрены текущие вопросы деятельности союза, а также поставлены задачи по углублению сотрудничества и развитию единого рынка. Кроме того, участники заседания подведут итоги деятельности Евразийской экономической комиссии за последние четыре года, а также согласуют кандидатуры нового председателя и членов этой комиссии, которые приступят к работе 1 февраля следующего года.

В 2020 году председательствовать в ЕАЭС будет Белоруссия. Владимир Путин встретился с президентом этой страны Александром Лукашенко перед началом заседания.

Членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Договор о создании союза вступил в силу 1 января 2015 года.

Источник: ТАСС
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