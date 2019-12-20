Москва, 20 декабря. Председатель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич назвал человеческим отребьем пользователей социальных сетей, которые насмехаются над произошедшей на Лубянке трагедией.

Малькевич — член Общественной палаты России — считает, что стрельба у здания ФСБ в Москве продемонстрировала, как социальные сети, в том числе Telegram-каналы, способны в кратчайшие сроки распространять фейковые новости. Как он считает, трагедия со стрельбой на Лубянке обнажила проблемы фейков в российских медиа. По его мнению, возникает необходимость подписания хартии между владельцами каналов и блогов, которые на сегодняшний день используются как источник информации.

Общественник сообщил, что речь идет о публикациях, в которых утверждалось, что у здания ФСБ якобы действовали три террориста, а не один. Более того, некоторые источники сообщили, что боевикам якобы удалось захватить приемную ведомства. По словам Малькевича, он воспринимает это как «разведку боем».

Член ОП считает, что сейчас пришло время, чтобы провести «серьезный разговор» о саморегулировании социальных сетей, в том числе Telegram-каналов. По его словам, невозможно закрыть глаза на язвительные, хамские и оскорбительные комментарии на просторах Интернета, при этом некоторые источники решили поглумиться над жертвами стрельбы, поиздеваться и неудачно острить на трагедии.

«Я считаю, что Telegram-каналам необходимо выработать меморандум — инструкцию, как действовать в таких ситуациях, как в Москве. Это уже сила, особенно когда происходят столь стремительные события, напрямую влияющие на безопасность и жизнь их читателей, — сказал глава ФЗНЦ. — Когда наши информационные соперники врут о таких критических событиях, желая нанести вред обычным гражданам, то вряд ли кто-то из нормальных авторов готов это поддерживать».

Малькевич признался, что разговор о том, как работать в информационном пространстве авторам блогов и каналов, уже давно назрел. Он рассчитывает, что в скором времени комиссия ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций займется обсуждением этой темы.

«Как пишут некоторые мои коллеги в соцсетях – многие блогеры могут не любить власть вообще и за что-то ее критиковать. Но, когда происходит беда, глумиться, паясничать, издеваться или ликовать — на это способно только какое-то человеческое отребье», — пояснил в беседе с «НьюИнформ» Малькевич.

Здравомыслящие люди с активной жизненной позицией прекрасно понимают это, и, как считает Малькевич, блогеры с нормальной аудиторией могут предупредить своих фолловеров об опасности нахождения в каком-либо районе и вывести их из-под удара на фоне распространяющей лживой информации.

Председатель фонда добавил, что не может представить, чтобы европейцы в случае какой-либо трагедии сидели за компьютером и штамповали злорадствующие комментарии в Сети. Они фактически становятся информационными пособниками террористов, указал Малькевич.

Напомним, в четверг вечером у здания ФСБ РФ в центре Москвы произошла стрельба. При атаке погиб один сотрудник спецслужбы, еще пять человек получили ранения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).