IT-эксперт раскритиковал предложение депутата Госдумы от ЛДПР провести перепись сим-карт

Депутат Государственной думы от партии ЛДПР Борис Чернышев предложил главе Роскомнадзора Александру Жарову провести перепись всех абонентов сотовой связи, зарегистрировав находящиеся «на руках» у граждан и компаний сим-карты. Предполагается, что это поможет в борьбе с так называемым «серым рынком» симок. Однако у проекта, предложенного 28-летним парламентарием, есть ряд проблем и недоработок. О них в интервью Федеральному агентству новостей рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной безопасности Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации Российской академии наук Андрей Чечулин.

«С одной стороны, конечно, хорошо, когда вся информация сконцентрирована в одной точке — так с ней намного проще работать. И в этом плане идея, может быть, и полезная. Однако авторы законопроекта забывают, что симкой часто пользуется совсем не тот, на кого она оформлена. Опять-таки, сейчас их можно купить прямо у метро, фактически не оформляя никаких документов. И вот уже такие данные бессмысленно собирать в одном месте», — посетовал собеседник ФАН.

Если сравнивать перепись сим-карт с переписью населения, то нельзя забывать, что это дело сугубо добровольное и каждый волен сообщать о себе те данные, которые посчитает нужными, напомнил эксперт.

«Если спросят меня, то я, наверное, отвечу правду, — сказал Чечулин. — Ну а другой ничего не ответит. Третий солжет. Так что информация, которую соберут в этом агрегаторе, будет не только неполной, но и неточной. В принципе, такая система действительно поможет собрать какие-то данные, так что совсем уж бесполезной она не является. Однако сказать, что она сможет решить все проблемы, тоже нельзя».

Кроме того, собеседник ФАН сказал, что база сим-карт уже давно имеется — каждый оператор сотовой связи и так ведет учет всех своих модулей идентификации абонента.

«Но как понять, кто их реальный владелец? У моих друзей пожилые родители пользуются их симками — просто потому, что сами не в состоянии оформить их на себя. Как об этом узнать государству в масштабах всей страны? В России колоссальное количество сим-карт, оформленных не на их реальных владельцев, и выявить это практически невозможно», — уверен эксперт.

Чечулин выразил надежду, что ситуация не дойдет до абсурда, и улицы не будут патрулировать специальные наряды полиции, проверяющие прохожих на предмет того, на их ли имена оформлены пользуемые ими сим-карты.