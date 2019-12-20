Шахназаров рассказал об упадке мирового кинематографа

Москва, 20 декабря. Мировой кинематограф находится в глубоком художественном кризисе. Об этом заявил генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

Режиссер отметил, что был разочарован, ознакомившись с новыми зарубежными фильмами, которые стали лауреатами престижных кинофестивалей.

«Я не увидел ничего такого, что бы произвело на меня впечатление. Я думаю, мировое кино переживает серьезный художественный кризис», — сказал Шахназаров.

При этом режиссер отметил, что отечественный кинематограф также испытывает кризис. Кроме того, Шахназаров предложил ввести курс отечественного кино в школьную программу. По его словам, подобная практика реализована во многих странах. Он также добавил, что концерн «Мосфильм» готов сотрудничать с Министерством просвещения РФ для демонстрации отечественных фильмов в школах.

«Я каждый день подписываю десятки просьб о бесплатном показе фильмов в регионах, в селах, в том числе и военных картин. Мы разрешаем, постоянно занимаемся этим», — пояснил Шахназаров.

Глава «Мосфильма» также добавил, что советское кино остается востребованным, однако фильмы тех лет требуют реставрации. Шахназаров заявил о необходимости поддержать реставрацию старых фильмов в рамках государственной программы.