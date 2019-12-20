Евросоюз больше не будет являться единственным партнёром стран АКТ

Участники саммита «Африка, Карибский бассейн и Тихий океан» (АКТ) впервые за 44 года существования готовы пересмотреть договор о сотрудничестве с одним Евросоюзом.

Главной темой проходящего в столице Кении Нейроби саммита АКТ стало многосторонность. Ранее международная организация собиралась для обсуждения сотрудничества со странами Европейского союза. Принципы объединения строились на основе Котонского договора. Это соглашение подписано ещё в 2000 году в одноимённой столице Бенина, и его действие закончится в 2020 году. В связи с этим участники намерены пересмотреть документ, чтобы расширить своё сотрудничество за пределами ЕС.

Отметим, что в группу АКТ входит 76 стран. Все они сталкиваются с общими проблемами и, помимо Европейского союза, своего исторического партнера, теперь намерены диверсифицировать и расширить сотрудничество с другими странами мира.

«Я считаю, что важным является обсуждение двух ключевых вопросов. Первое – это обсуждение постконтинентального соглашения, где мы хотели бы определить новую переходную политику АКТ в отношении развивающихся стран. Мы также считаем, что методология крайне важна в этом вопросе. Потому что если мы хотим построить новый, измененный АКТ, это означает то, что мы должны глобализировать АКТ, организация должна идти в ногу со временем», — сообщила стрингеру ФАН заместитель министра по международным отношениям и кооперации Южноафриканской Республики Элвин Ботес.

Помимо основной темы саммита, на его площадке также проходит множество других мероприятий. Одна из участниц встречи, управляющая проектом «Roar Nigeria Hub» Чивеу Колли, провела бизнес форум на тему «Предпринимательство и финансы АКТ среди молодёжи и женщин. По её мнению, это важная тема для всей Африки.