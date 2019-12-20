Эксперт рассказал, как гиперзвуковые «Кинжалы» прикроют русскую Арктику

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что министр обороны Сергей Шойгу намерен прикрыть Северный морской путь комплексами «Кинжал».

Ранее издание «Известия» с ссылкой на источник оборонно-промышленном комплексе (ОПК) сообщило, что руководство Минобороны приняло решение оснастить морскую авиацию гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал».

Сообщается, что комплексы будут интегрированы в боевой состав Военно-морского флота (ВМФ), соответственно надводные корабли и подводные лодки смогут в режиме реального времени выдавать координаты целей для самолетов-носителей МиГ-31. С появлением гиперзвуковых «Кинжалов» российский флот сможет поражать цели практически в любом районе Арктики, прилегающем к берегам Российской Федерации, ведь новые ракеты способны поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров.

По словам военного аналитика, капитана 1-го ранга запаса Василия Дандыкина, самолеты МиГ-31 появились на флоте после реформы, когда Северный флот был выделен в самостоятельную оперативно-тактическую единицу и стал подчиняться непосредственно министру обороны и верховному главнокомандующему.

«Сейчас они находятся в распоряжении Северного флота, а так как последний отвечает за всю Арктику, начиная от Кольского полуострова и до Берингова пролива, этого (вовлечения «Кинжалов» в состав вооружения МиГ-31 морской авиации — Прим. ФАН) следовало ожидать. Да, перехватчиков пока не очень много, но их станет больше, будьте уверены. Они отлично дополнят береговые ракетные комплексы «Бастион» и комплексы ПВО С-400. То есть будет перекрыта вся русская Арктика», — сказал аналитик в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Главной задачей перехватчиков с «Кинжалами» на борту станет защита гарнизонов с подводными ракетными крейсерами от действий вероятного противника в лице США и НАТО.

«Ракеты достаточно эффективные, они это уже доказали. К тому же аналогов таких ракет, по сути, сейчас нет. Появление «Кинжалов» в Арктике поумерит пыл наших «стратегических друзей», которые разводят базар вокруг русской Арктики. Голь на выдумки хитра, и они могут пойти по той же экологии, создать арктический аналог WADA, который будет заботиться о белых медведях и т.д. Это очень важно, потому что американцы могут за экологию начать вводить санкции и все такое. По сути, если на Западе признают наше право на подводный хребет Ломоносова, то вокруг будут уже не нейтральные воды, а территориальные воды Российской Федерации. А так как никто не отменял капитализм и его главный объект — деньги, то борьба за регион будет нешуточной. Так что «Кинжалы» нам там очень понадобятся и Шойгу это понимает, а потому и усиливает русскую Арктику», — заключил Дандыкин.

Напомним, в 2018 году в Пермском и Красноярском краях, а также в Челябинской области были развернуты части 21-й смешанной авиадивизии, на вооружении которой стоят истребители МиГ-31. Это позволяет российским ВКС держать под контролем южные рубежи.

Президент России Владимир Путин впервые представил гиперзвуковую ракету «Кинжал» широкой публике вместе с другими новейшими разработками в области вооружений в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года. На вооружении в Воздушно-космических силах РФ ракетные комплексы «Кинжал» состоят с 2017 года. Гиперзвуковая ракета, которой оснащен комплекс, способна развивать скорость в 10 Махов и гарантированно преодолевать все ныне существующие системы ПВО, доставляя ядерные и неядерные боезаряды на расстояние до 2 тысяч километров.