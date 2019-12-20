«Новая газета» отметилась очередным фейком о взрыве и второй волне стрельбы на Лубянке

Известная многочисленными фейками «Новая газета» решила не останавливаться в публикации недостоверной информации и намеренно искажала данные о произошедшей минувшим вечером стрельбе на Лубянке в Москве, чем могла посеять панику среди жителей столицы. Издание со ссылкой на сомнительные источники сообщало о несуществующих взрывах, троих нападавших, а также о якобы удержании гражданских в развлекательных заведениях. Кроме того, «НГ» отметилась и собственным вбросом о второй волне стрельбы.

Инцидент у Кузнецкого моста

Стрельба на Большой Лубянке произошла вечером 19 декабря. Первые выстрелы у здания УФСБ России по Москве и Московской области раздались около 18.05. К месту происшествия прибыли сотрудники спецслужб и оцепили район. В результате перестрелки неизвестный нападавший был ликвидирован, также погиб один сотрудник ФСБ, еще пятеро человек (среди них один гражданский) были ранены, что подтвердили в СК РФ.

Следком возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Как подавала «Новая»

Инцидент произошел у здания ФСБ, которое находится в нескольких минутах ходьбы от Красной площади. Красным кругом отмечено место, где произошла стрельба. На прилегающих улицах расположены десятки питейных заведений.

В качестве примера «некорректной» работы спецслужб «Новая газета» использовала показания неназванной очевидицы, находившейся в неназванном кафе на Кузнецком мосту. «По словам» девушки, перестрелка началась около 18.00, однако никто не эвакуировал посетителей, чтобы обеспечить их безопасность.

В то время как «Новая» приводила слова посетительницы только одного кафе, на улице Кузнецкий мост, ближе к зданию ФСБ, можно найти минимум четыре заведения общепита. Канал Mash публиковал видео подписчицы, в котором, в отличие от «НГ», вполне конкретная девушка также рассказывала о начале перестрелки и о том, как прошла эвакуация из кафе в соседний двор и, судя по видео, в один из располагавшихся рядом домов. Но «Новая газета» решила обойти это сообщение, транслируя исключительно негативные данные. В издании также не упомянули, что эвакуация и все необходимые меры безопасности все-таки были проведены и предприняты, о чем сообщал RT со ссылкой на Росгвардию.

Правоохранительные органы действовали по инструкции: они оцепили район и обеспечили безопасность гражданских, попросив их не покидать зданий. В некоторых заведениях специально был выключен свет, а посетителей просили не подходить к окнам.

«Звуки взрыва»

Некоторые из очевидцев снимали происходящее и выкладывали видео в Instagram. На одном из них слышна серия из пяти выстрелов, а затем одиночный, который прозвучал громче остальных.

Именно на эти непроверенные материалы «Новая газета» опиралась как на «свидетельства очевидцев», сообщив о «взрывах». Однако эту информацию в силовых структурах не подтвердили.

Стоит отметить, что такие сообщения в условиях неполной информации могут посеять панику как среди находящихся в окрестности людей, так и москвичей в целом. В экстремальных ситуациях СМИ стоит воздержаться от публикации недостоверных сведений, чтобы не обострять обстановку.

«Стрелков было трое»

Вечером 19 декабря СМИ и Telegram-каналы не могли определиться с количеством нападавших и указывали, что их могло быть трое. Первым о троих стрелках написал Telegram-канал RT с формулировкой «по данным RT». Такой оборот в СМИ указывает на неофициальность информации. Далее текст был скопирован в неофициальный Instagram ФСБ, но уже в утвердительной форме (в данный момент материал недоступен по причине удаления). Приняв фейковый аккаунт за настоящий, текст скопировало агентство «Москва», а дальше со ссылкой на это издание информация разошлась по другим СМИ, в том числе попала и на «Новую газету».

«НГ» также опиралась на информацию «Открытых медиа», которые ссылались на «источники в ФСБ».

Позже агентство «Москва» «аннулировало» новость.

Официальное сообщение от ФСБ появилось в 20.17 по московскому времени на РИА Новости и «Интерфаксе» — спецслужбы сообщили о том, что стрелок действовал в одиночку. В этом месте возникла путаница, поскольку получилось так, что ФСБ за 20 минут опубликовала два заявления и «опровергла» саму себя.

Очередной фейк от «Новой газеты»

Информация о ликвидации стрелка сотрудниками ФСБ на «Новой газете» появилась в 19.11, а спустя 11 минут издание со ссылкой на собственного корреспондента на месте сообщило о новой стрельбе. Однако известно, что напавший действовал в одиночку и новых случаев стрельбы после его нейтрализации быть не могло.

Кроме того, «НГ» в тексте новости сообщала о как минимум трех «хлопках, похожих на выстрелы», в то время как в заголовке однозначно охарактеризовала произошедшее как «стрельбу».

Исходя из описанного выше становится понятно, что «Новая газета» в каждом случае опиралась на непроверенные источники. Так, в случае с «неэвакуацией» из баров издание без каких-либо доказательств сообщило лишь об одном кафе, хотя в других заведениях в округе людей все-таки выводили. Говоря о «взрыве», в доказательство «Новая» без ссылок на официальные структуры приводит видео очевидцев, которые не описывают происходящее во время стрельбы и не называют слово «взрыв». Также издание не проверило источник сведений агентства «Москва» и не сравнило их с информацией на официальных сайтах ФСБ или Росгвардии. Более того, издание написало о второй волне стрельбы, которой в действительности не было.

«Новую газету» уже не первый раз ловят на публикации фейковых материалов. Например, недавно издание сообщало о «десятитысячном митинге» в Котласе — городе с населением в 60 тысяч человек. Сообщение «НГ» было опровергнуто простым подсчетом присутствовавших на мероприятии.

Публикация недостоверных и откровенно подложных фактов объясняется руководством изданием Дмитрием Муратовым. В начале декабря суд признал, что Муратов оклеветал главу комитета Госдумы по культуре Елену Ямпольскую, приписав ей слова, которых она никогда не произносила.

Федеральное агентство новостей готово оказать содействие в привлечении «Новой газеты» к ответственности за публикацию фейков всем, кто пострадал от недобросовестных действий издания. Для этого нужно написать на почту или позвонить по телефону редакции ФАН.