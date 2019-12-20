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Курс евро упал до 69 рублей впервые за полтора года

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Курс евро упал до 69 рублей впервые за полтора года

Москва, 20 декабря. Курс евро по отношению к рублю снизился до 69 рублей. Об этом говорят данные торгов на Московской бирже.

Отмечается, что евро подешевел на 0,59% по сравнению с уровнем предыдущих торгов. В последний раз курс валюты падал до отметки в 69 рублей в марте 2018 года.

Накануне, 19 декабря, «Газета.ру» сообщала, что на открытии торгов курс рубля умеренно растет по отношению к доллару США. Кроме того, валюта РФ была стабильна по отношению к евро на фоне дорожающей нефти, а «черное золото» подорожало на 0,1%.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об укреплении российской валюты по отношению к иностранной. Однако по данным экспертов, ожидания продолжительного роста выглядят сомнительно.

Руководитель блока инвестиционных продуктов «Открытие Брокер» Антон Шабанов напомнил, что январь традиционно является непростым месяцем для рубля. В новогодние праздники российская биржа не работает, но на иностранных торги идут.

Согласно его прогнозу, глобальных изменений значений рубля ни в положительную, ни в отрицательную сторону не произойдет.

Шабанов добавил, что пока никаких фундаментальных факторов для изменения ситуации с российской валютой нет, но не исключил, что они могут возникнуть в любой момент. В частности, в отношении страны действуют санкции, которые отнюдь не помогут укреплению рубля.

 

Источник: ТАСС
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