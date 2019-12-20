Манипулирование бойцами ПНС Ливии с помощью наркотиков говорит о низком уровне подготовки — эксперт

Корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) пообщались с задержанным силами Ливийской национальной армии боевиком так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмедом Али Барка. Пленный рассказал ФАН о том, что наркозависимость — это тот «поводок», на котором ПНС держит своих боевиков, чтобы те сражались на их стороне.

«Я получал по тысяче динар в неделю (около 15000 рублей – Прим. ФАН) плюс ежемесячный бонус в 750 динар. Тратил их на еду и наркотики. Тут почти у каждого есть свой поставщик «веществ» и такие большие деньги нам платят потому, что знают, на что они уходят и поощряют это: командирам нужно, чтобы мы не боялись воевать и не чувствовали боли при возможном ранении. К тому же, многие, в том числе и я, не имеют никакой военной подготовки — нас никто ничему не обучал. Просто пришли, забрали, увезли на войну и дали оружие. Хотя, некоторые приехали воевать сами – ради денег и новых машин, которые иногда получались бесплатными. Сейчас я могу сказать, что мне повезло родиться ливийцем и солдаты Маршала при задержании обращались со мной нормально, сказав, что я им брат. Я хочу попросить прощения у моих родителей и сказать им, чтобы они не оставляли мою беременную жену», — рассказывает задержанный боевик ПНС Ахмед Али Барка.

По мнению военного эксперта журнала «Арсенал России» Алексея Леонкова, факт того, что мировая общественность озаботится вопросом снабжения наркотиками боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, к сожалению, не заставит их перестать принимать эти вещества. Алексей Леонков отметил, что подобная практика уже встречалась в мировой истории, и не раз.

«Это было распространено у американцев, у немцев в Великую Отечественную войну, «Киборги» на Украине – они все сидели на «веществах». Наркотики в этих армиях применялись для того, чтобы сделать солдата храбрым и неутомимым – это говорит о том, что уровень подготовки очень низкий, раз они добиваются этих характеристик такими методами. Применение наркотических веществ на бойцах не влияет на тактику или оперативное искусство – это просто изощренный способ длительное время поддерживать боевые действия солдатами в армиях. Это все дело рук боевых командиров и тех, кто спонсирует эти группировки: очевидно, есть инструктора, которые готовят бойцов, и кто-то там сказал, что такими методами можно воспользоваться. Но когда времени на подготовку бойца очень мало, а он, неопытный, испытывает страх, им дают «таблетки для храбрости». Тем не менее, это не делает их искусными бойцами», — считает военный эксперт журнала «Арсенал России» Алексей Леонков.

В настоящее время Триполи контролирует террористическое Правительство национального согласия (ПНС), функционеры которого напрямую или косвенно связаны с запрещенными террористическими группировками. Власть в столице Ливии разделили между собой шесть группировок, контролирующих разные участки.

Среди «представителей власти»: