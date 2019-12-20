«Газпром» может выплатить Украине 3 млрд по газовому спору

Москва, 20 декабря. «Газпром» готов выплатить Украине 3 млрд долларов, которые присудил Киеву Стокгольмский арбитраж. Об этом сообщил источник в российской делегации.

«Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата «Газпромом» около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня в Минске», — цитирует его РИА Новости.

Переговоры проходят на высоком уровне с участием главы «Газпрома» Алексея Миллера, пишет «Газета.ру».

Вопрос о выплате Украине оспариваемые 3 млрд долларов накануне прокомментировал президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам года. По его словам, Россия готова искать приемлемое для всех решение по газовому спору, однако при этом Москва считает вердикт Стокгольмского арбитража политизированным. Путин назвал «чушью» обоснование суда, который сослался на «тяжелое экономическое положение на Украине».

Напомним, что ранее Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил иск по газовым претензиям Украины к России на 3 млрд долларов, однако Москва это решение обжаловала. Несмотря на это Киев запустил процесс по аресту активов «Газпрома» за рубежом в счет невыплаченного долга.

Примечательно, что Украина также должна России 3 млрд долларов, но уже в качестве долга по евробондам, которые Москва выкупили еще во времена украинского президента Виктора Януковича. В настоящее время Верховный суд Великобритании рассматривает апелляции. Ожидается, что он вынесет окончательное решение в 2020 году.