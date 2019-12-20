Дед Мороз рассказал, о чем чаще всего просят взрослые и дети

Санкт-Петербург, 20 декабря. Всероссийский Дед Мороз рассказал, какие просьбы он получает чаще всего. По его словам, не все просят современные игрушки и гаджеты. Очень часто просят здоровья для себя и своих близких.

«Самая оригинальная (просьба — Прим. ФАН) — это, наверное, и самая простая: хочу увидеть Деда Мороза, хочу обняться», — пояснил Дед Мороз.

Кроме того, главный волшебник страны вспомнил несколько самых трогательных случаев. Так, ребенок попросил подарить его сестре куклу, дедушке — новые валенки, а бабушке — «столько яблок, сколько не жалко».

По словам Деда Мороза, многие взрослые продолжают сохранять веру в чудо. Он также признался, что довольно часто «мужчины брутального вида» просят сделать совместную фотографию. 20 декабря Всероссийский Дед Мороз прибыл в Санкт-Петербург. 21 декабря зимний волшебник зажжет огни на главной елке Санкт-Петербурга, которая установлена на Дворцовой площади.