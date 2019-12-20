200 квадратных метров здания сгорело на западе Москвы. ФАН-ТВ

На Филевском бульваре, дом 7 на западе Москвы загорелось нежилое здание. Площадь возгорания составила 200 кв. метров. Информация о пожаре поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москва. На данный момент открытое горение сбито. По предварительным данным, информации о пострадавших нет. Одноэтажное строение было расселено. Причины возгорания выясняются.