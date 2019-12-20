В клубе ДОСААФ рассказали о навыках подозреваемого в стрельбе на Лубянке

Москва, 20 декабря. Евгений Манюров, который, предположительно, открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, не был хорошим стрелком и не являлся ни спортсменом-любителем, ни спортсменом-профессионалом. Об этом заявил член Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ Сергей Чепурок в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

На сайте клуба в начале декабря была опубликована новость, что Манюров занял третье место в заключительном матче 2019 года «Наша оборона» IDPA, который завершал сезон Вечерних матчей по практической стрельбе в МГССК ДОСААФ. Однако Сергей Чепурок — участник тех же соревнований — объяснил, почему считать подозреваемого в стрельбе на Лубянке хорошим стрелком некорректно. Как выяснилось, почетное третье место Манюрову досталось бы в любом случае, вне зависимости от его навыков: в дисциплине (РСС) Рistol caliber carbine тогда выступали всего три стрелка.

«Все отмечают, что этот Манюров — хороший стрелок и чуть ли не профессионально занимается практической стрельбой, а в доказательство приводят то, что он занял третье место на соревнованиях по оборонной стрельбе по правилам IDPA 28 ноября 2019 года. Это, мягко говоря, некорректное утверждение», — рассказал Сергей Чепурок.

Он отметил: если посмотреть опубликованные официальные результаты этих соревнований, то видно, что в матче участвовали 24 стрелка в трех дисциплинах. В дисциплине ESP (Enhanced Service Pistol, стандартный служебный пистолет по правилам оборонной стрельбы. — Прим. ред.) участвовал сам Чепурок, второй дисциплиной был ST (Standard, стандартный класс), а в третьей — PCC (Рistol caliber carbine, карабин в пистолетном калибре) — стрелял Манюров.

В дисциплине PCC стреляли всего три участника, хотя зарегистрировались на соревнование гораздо больше, и как бы плохо Манюров ни стрелял, ниже третьего места в таблице он бы никогда не опустился, пояснил собеседник ФАН. Остальные участники соревнований стреляли в пистолетных дисциплинах. Более того, если посмотреть общие результаты, в том числе по пистолетным дисциплинам, то Манюров среди 24 участников состязаний занял последнее место.

«Я начал вспоминать, что в первом скводе, в котором я состоял, был один стрелок с карабином, который стрелял довольно плохо. Возможно, впервые участвовал в подобных соревнованиях. Судя по тому, что этот Манюров, согласно общему зачету по результатам соревнований, занял последнее место — даже уступил всем стрелкам с пистолетами — тем стрелком был именно он», — сказал Сергей Чепурок.

Он отметил, что лицо Евгения Манюрова кажется ему знакомым, однако точно вспомнить Чепурок не может. Собеседник ФАН пояснил, что был сосредоточен на соревнованиях и не обращал особенного внимания на других участников.

«Короче говоря, и в практической стрельбе, и в оборонной стрельбе этот Манюров — случайный человек и ни в коем случае не является ни спортсменом-любителем, ни, тем более, спортсменом-профессионалом, как многие СМИ его преподносят, намекая на опасность этих видов стрелкового спорта», — резюмировал Сергей Чепурок.

Ранее жительница дома в Подольске, где проживал с матерью Евгений Манюров, охарактеризовала подозреваемого в стрельбе на Лубянке как «тихого и замкнутого» человека. Она отметила, что никогда не видела, чтобы Манюров приходил с кем-то.

Напомним, вечером 19 декабря у здания ФСБ в Москве открыли стрельбу. В результате нападения погиб один сотрудник Федеральной службы безопасности, еще пять человек пострадали. Сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали стрелка, которым, предположительно, является Евгений Манюров. По факту стрельбы на Лубянке было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).