Сирия, 20 декабря. Сирийская армия ударила по джихадистам в Идлибе. Радикалы «Тахрир аш-Шам» нанесли ракетные удары по западной окраине города Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по опорным пунктам джихадистов на юге Идлиба.

Армия Турции и союзные силы: потеряли в Алеппо командира отряда при теракте неизвестных.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в нападении на курдских боевиков в Хасаке, взяло на себя ответственность за покушение на главу городского совета в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла позиции сирийской армии в Курдских горах в Латакии, в южных районах Идлиба обменивается ударами с правительственными силами, обстреляла жилые кварталы города Алеппо.

Курдские вооруженные формирования: в Дейр-эз-Зоре арестовали трех человек по подозрению в пособничестве ИГИЛ, на севере Хасаки потеряли двух боевиков.

Провинция Латакия

На северо-востоке провинции, в горных районах части сирийской арабской армии попали под обстрел радикалов «Тахрир аш-Шам» в районах у поселков Тардин и Аль-Хадад. Стороны обменялись ракетно-артиллерийскими ударами, как сообщает новостной портал Baladi News.

Боевики «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» заявили на подконтрольном им медиаресурсе, что в районе Туркоманских гор они совершили нападение на подразделение сирийской армии, а также устроили засаду для правительственных сил в районе Туркоманских гор. Боевики утверждают, что им удалось нанести урон в живой силе. Официальные источники, однако, не подтвердили потерь САА на данном направлении.

Провинция Алеппо

Один из командиров протурецкого ополчения был убит на дороге между поселками Сусиан и Хавзан, как сообщает новостное агентство Rojava Network. Местные сообщили сразу о нескольких взрывах, которых слышали со стороны поселка. По данным источника автомобиль командира был взорван с помощью самодельной бомбы.

Как сообщает портал Step News, боевики «Тахрир аш-Шам», которые укрываются в промышленных районах на окраине города Алеппо, совершили сегодня днем вылазку и обстреляли ракетными снарядами западные жилые кварталы. Источник сообщает что пострадали районы Хамдания и Новый город. Информация о жертвах среди местного населения пока уточняется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» выпустили на своем медиаресурсе «Амак» заявление о том, что ими было совершено нападение на востоке провинции в зоне оккупации боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF). Боевики взяли на себя ответственность за покушение на главу местного округа поселка Букрусс, который оказывал содействие оккупантам. Мужчина был застрелен в своем доме из пистолетов с глушителями.

Два радикала «Демократических сил Сирии» (SDF), которые проводили патрулирование в поселка Хавиджа, были убиты в результате обстрела неизвестными боевиками на мотоцикле. Как сообщает агентство Al Nour, нападавшие скрылись с места преступления. SDF подозревает, что за этим нападением стоят террористы «Исламского государства». Источник также сообщил, что курдские радикалы провели рейд в Аль-Савах и арестовали после допроса трех местных жителей, которые подозреваются в связи с террористами.

Провинция Идлиб

Сирийские военнослужащие продолжают наступление на линии обороны джихадистов «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба. Как сообщает агентство Step News, отряд открыл огонь их пулеметов по опорным пунктам боевиков у поселка Суран, где находится наблюдательный пункт турецкой армии. Радикалы укрылись поблизости от него. Турецкие солдаты покидают на время боевых действий свои пункты.

В районе поселка Тахтая ВВС Сирии нанесли точечные удары по укреплениям боевиков, как сообщает агентство Aleppo AMC. Сведения о потерях радикалов пока что уточняются. Источник также сообщил, что на подступах к городу Маарет-ан-Нуман продолжаются боестолкновения с применением тяжелой артиллерии и противотанковых ракетных установок.

Провинция Хасака

Как передает агентство Alk Habour, в районе города Камышлы правительственные силы в очередной раз перекрыли дорогу и не дали проехать на восток провинции конвою американских военнослужащих, которые направлялись в районе нефтегазовых месторождений Хасаки.

Местные источники передели агентству Al Nour, что в районе поселка Аль-Харафи прогремел взрыв. Бомба, установленная в патрульный автомобиль курдских боевиков, детонировала на дороге в окрестностях поселка, два радикала, которые находились внутри погибли на месте. Источник также сообщил, что курдские радикалы задержали в поселке Гувейран группу из пяти человек, которые забросали ручными гранатами блокпост SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.