Автоэксперт предложил ввести воспитательные меры против нетрезвых водителей в России

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на наркотики или алкоголь посредством экспресс-теста. Для данной процедуры должен быть создан четкий регламент, в котором были бы прописаны все детали ее проведения. Об этом заявил партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто.

В пресс-службе МВД рассказали, что для выявления нетрезвых водителей будут использовать бесконтактный детектор алкоголя или портативный бумажный тест, который определит наличие в организме наркотиков при экспресс-анализе слюны.

При этом проверка будет считаться предварительной, и не следует относить ее к медицинскому освидетельствованию. На сегодня порядок ее прохождения не предполагает присутствие понятых и составление протокола. Помимо этого, в МВД рассматривают введение нового признака опьянения — «показания приборов, свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических средств и психотропных веществ».

Формально водитель будет иметь право отказаться от теста, и как заверяют представители МВД, это решение не повлечет никаких последствий. Согласно действующим нормам, водитель, не пожелавший пройти медицинское освидетельствование, может временно лишиться права управления ТС, а также получить штраф.

В МВД подчеркнули, что при положительном результате экспресс-теста гражданина отправят на специальное медосвидетельствование, которое уже выявит точное количество алкоголя в крови или вид наркотика.

Игорь Моржаретто обращает внимание, что введение такой меры может существенно облегчить работу сотрудникам ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей, но в ней есть плюсы и минусы.

«Проведение рейдов будет гораздо более простым и сократится количество бумажной волокиты. Также плюсы для ГИБДД будут заключаться в том, что какое-то дополнительное количество пьяных поймают за рулем – отметил Моржаретто в интервью Федеральному агентству новостей. — Но к минусам можно отнести, что возникнет серьезная коррупционная опасность. У нас очень сильно была распространена практика «договориться», а тут как раз такая возможность появляется».

Если эта инициатива будет реализовываться, то должен быть разработан очень жесткий регламент проведения самой процедуры, утверждает автоэксперт.

«Правила игры [для экспресс-теста] должны быть четко прописаны: как проводится, кто проводит и наблюдает. Однако время простых решений прошло. Не ужесточением штрафов и появлением каких-то наказаний проблему не решить. Нужны воспитательные меры, которые очень долгие и дорогие. При этом они не сразу дают эффект, но ими нужно заниматься», — добавил собеседник ФАН.

До этого МВД предлагало ввести конфискацию автомобилей за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что инициатива была внесена в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Также ранее правительство России утвердило новый порядок легализации авто со сгнившими или заржавевшими серийными номерами кузова и рамы. В беседе с ФАН директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев заявил, что новая процедура идентификации номерных знаков нужна, так как многие российские автомобилисты сталкиваются с такой проблемой.