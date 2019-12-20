В ДОСААФ опровергли проведение обысков в тире на Поклонке после стрельбы на Лубянке

В московском городском стрелково-спортивном клубе ДОСААФ России, расположенном около Поклонной горы, после стрельбы на Лубянке не проводится каких-либо следственных действий — обысков и так далее. Об этом, комментируя сообщения некоторых СМИ, в беседе с Федеральным агентством новостей заявил глава пресс-службы ДОСААФ Игорь Филлимонов.

Филлимонов отметил, что в связи с проведением следственных действий организация пока не дает комментарии относительно стрелка Евгения Манюрова, который, предположительно, занимался в тире на Поклонке.

«В связи с тем, что сейчас идут следственные действия, мы пока воздерживаемся от комментариев. За дальнейшей информацией следует обращаться в пресс-службу Следственного комитета России. Обысков или каких бы то ни было следственных действий в московском городском стрелково-спортивном клубе (МГССК) ДОСААФ не проводится. При этом ДОССАФ РФ активно содействует проведению следственных действий», — рассказал собеседник ФАН.

Напомним, что накануне вечером около здания ФСБ РФ мужчина открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Один сотрудник ФСБ погиб, пятеро, в том числе один гражданский, были ранены. Нападавшего ликвидировали. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Позже удалось установить личность предполагаемого преступника. Им оказался 39-летний житель Подмосковья, индивидуальный предприниматель Евгений Манюров, увлекавшийся огнестрельным оружием и участвовавшим в соревнованиях по стрельбе.