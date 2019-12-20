В военкомате изымают справки устроившего стрельбу в Москве с медкомиссий

Москва, 20 декабря. Евгений Манюров,предположительно, устроивший стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, не проходил службу в армии из-за ряда заболеваний, сообщил источник Федерального агентства новостей. По его словам, в военкомате Подольска с утра начали изымать документы, связанные со стрелком.

Собеседник указал, что мужчина был признан ограниченно годным из-за болезни позвоночника и ее последствий с незначительным нарушением функций. Что касается прохождения психиатра, никаких проблем не было, добавил он.

«Сегодня с пяти утра в военкомате Подольска проводили изъятие всех документов по Манюрову. С упором на прохождение медкомиссий, в том числе психиатрических», — добавил собеседник ФАН.

В четверг вечером в центре Москвы произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь у здания ФСБ на Большой Лубянке. При атаке погиб один сотрудник спецслужбы, еще пять человек получили ранения. Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). В Следственном комитете России сообщили, что дело передано в центральный аппарат для дальнейшего расследования.

Ранее источники Федерального агентства новостей рассказали подробности о стрелке. По их словам, мужчина был больным человеком и за год наблюдался у врачей различной специализации. Кроме того, он дважды брал справки в психдиспансере для разрешения на получение оружия, в обоих случаях все прошло гладко.